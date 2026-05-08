ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が8日、「シスメックススケートチーム」のインスタグラムを更新。引退会見に向け、感謝の気持ちを直筆でつづった。

「いつも応援してくださる皆さまへ」と書き出し、「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました。嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただいたことに感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

13日に現役引退の記者会見を予定している。「節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました」と報告。「引退会見では、これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です。そして、21年4カ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」と呼びかけた。

坂本は2022年の北京五輪では銅メダルを獲得。22年、23年、24年の世界選手権で優勝し、56年ぶりとなる3連覇を達成した。ミラノ・コルティナ五輪では銀メダル獲得。現役最後の大会となった今年の世界選手権で日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾った。