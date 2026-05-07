

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（C） 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

4月24日に全国公開された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、国内外の映画市場を席巻している。ゴールデンウィーク（GW）期間中の爆発的な動員により、日本国内での累計興行収入は早くも50億円を突破。北米市場でも累計4億ドルを記録するなど、前作に続く記録的なメガヒットとなっている。

【写真】「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」場面カット

日本国内では、5月1日から3日の週末3日間で興行収入11億7,248万5,030円を記録し、2週連続で週末興行成績No.1を獲得した。GW突入により勢いはさらに加速し、5月6日までの累計興行収入は54億621万1,110円に到達。公開から短期間での50億円突破は、2026年度公開の洋画作品としての記録を更新中。

海外市場も極めて好調だ。公開5週目を迎えた北米では、累計興行収入が4億424万5,175ドル（約631億2,288万円）を突破。インターナショナル市場を含めた全世界累計興行収入は8億8,929万3,509ドル（約1,388億6,318万円）に達しており、9億ドルの大台突破が目前に迫っている。

本作は、2023年に世界興収13億ドル以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く第2弾。前作に続き、イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂が共同でプロデュースを担当した。今作では、マリオとルイージが新たな相棒ヨッシーと出会い、クッパJr.の野望を阻止するために宇宙へと旅立つ物語が描かれている。