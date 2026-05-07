もれなく全部可愛いーーーッッ♡【ガチャ】コンプしちゃう？「サンリオアイテム」

子どもの遊びから、大人も楽しめるカルチャーとしてすっかり定着した【ガチャ】。次々と登場する趣向を凝らした新作は、コレクション心をくすぐるアイディアが詰まっています。中でも、サンリオキャラクターとのコラボアイテムは人気が高く、新作が発表されるたびに話題に！ 今回は、そんな注目を集める「サンリオアイテム」をご紹介します。

桜 × キティちゃん × ピンクの可愛いがギュッ

桜の花を手にしたキャラクターの姿にほっこり！ 季節感あふれる「サンリオキャラクターズ ワントーンマスコット ～桜～」は、全5種類を展開。ポールチェーンまでピンクで華やかさもあり！ 並べて飾りたくなるデザインです。

ジャら付けしたい！ ALLキティちゃんは特別感満載

「ハローキティ めじるしアクセサリー」は、6種類すべてがキティちゃん。スタンダードなデザインのほかに、天使や小悪魔、こんがり日焼けバージョンなど、いろいろな姿が楽しめるのが魅力です。リング部分を傘やペットボトルにつければ目印になるので、おしゃれに取り間違い防止ができるアイテムは、これからの季節に活躍しそう。ミニサイズでもデザインと機能性を両立している点も推しポイント。

どちらも1回\300（税込）。回数制限が設けられている売り場もあるので、ルールを守って全制覇にチャレンジして！

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writer：Reco.N