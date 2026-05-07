「男の子を育てるのは損なの？」何気ない一言が突き刺さる…育児の現実と本音に共感の声【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。とある漫画をInstagramに投稿するや否や、コメント欄を震え上がらせた！その漫画とは「男の子育児の闇」。「ヒィィィィィィィィィ、ほん怖育児…!!!」「やばい…シミュレーションしたら泣けてきた…」「盲点！」「“すべて嫁の肩書き”…考えたこともなかった」「すべてツラい」と漫画を読んだママたちが次々とノックダウンされていった。
「立ち直るのに時間がかかりそう」と感じるような軽く流せない一言。本作「男の子育児の闇」には、作者・ヨカさんが実際に体験した“忘れられない言葉”が描かれている。
きっかけは、バイト先の休憩室。先輩主婦からふいに投げかけられた「男の子を育てるのって損よね」という一言だった。普段なら「母乳？」「一人っ子はかわいそう」といった周囲の声も受け流せるヨカさんだが、この話だけは強く心に残ったという。「自分の子より少し上の子を育てている先輩に言われたことで、リアルに感じてしまった」と振り返る。その場では明るく返したものの、後からじわじわと考えさせられる内容だった。
さらに語られたのは、義実家との距離や関係性、そして贈り物にまつわる衝撃的なエピソード。プレゼントがフリマアプリに出されるという話に、「まさかと思っていたけれど、SNSで実例を見て衝撃を受けた」と明かす。自身も夫の実家から距離がある暮らしをしていることから、「あぁ…本当だわ」と複雑な思いがよぎったという。
ヨカさんは「男の子育児を否定したいわけではない」と前置きしつつ、「自分の立場や将来を考えるきっかけになった」と語る。その率直な視点に、読者からは驚きと共感の声が相次いだ。
何気ない会話の中に潜む価値観の違い。それをユーモアとリアルで描き出すこの作品は、育児だけでなく人間関係そのものを見つめ直すきっかけを与えてくれる。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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