キャンメイクのリキッドコンシーラー新登場♡薄膜美肌を叶える新作特集

キャンメイク公式サイトから、2026年5月下旬より新作ベースメイク＆リップアイテムが登場します。今回発売されるのは、高カバーなのに薄膜感を叶える「エアリーカバーフィットコンシーラー」全2色と、人気ティント「むちぷるティント」の新色「08 サクラロール」。毎日のメイクをもっと軽やかに楽しめる、夏にぴったりのラインアップに注目です♡

薄膜仕上げの新作コンシーラー

「キャンメイク エアリーカバーフィットコンシーラー」は、各880円（税込）で発売。カラーは、やや明るめの「01 ライトベージュ」と、標準的な明るさの「02 ナチュラルベージュ」の全2色展開です。

01 ライトベージュ

02 ナチュラルベージュ

ハイカバーながら厚塗り感のない軽やかな仕上がりが特徴で、クマやくすみなどの肌悩みを自然にカバー。なめらかなテクスチャーで伸びが良く、ムラになりにくいのも魅力です。

さらに、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ホホバ種子油、マカデミア種子油、セラミドNP、シア脂、カミツレ花エキス、オリーブ果実油の8種類の美容保湿成分を配合。

うるおいをキープしながら、SPF50＋ PA＋＋＋＋で紫外線対策も叶えます。

水※・汗・皮脂に強い処方で、美しい仕上がりを長時間キープ。※メイクアップ効果に関して。

チップタイプなので細かい部分にも使いやすく、ナチュラルメイクの日は本品＋パウダーだけでもOKです♪

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むちぷるティントに新色登場

08 サクラロール

「キャンメイク むちぷるティント」は770円（税込）。今回、新色「08 サクラロール」が仲間入りします。

可愛らしさと上品さを兼ね備えた、やわらかなミルキーピンクカラーで、淡い発色を楽しみたい方にもおすすめです。

プランパー効果※で、縦じわをカバーしながら、むっちりぷるぷる唇を演出。※メイクアップ効果。

シロップのような艶感が続くティント処方で、重ね塗りによる発色調整も楽しめます。

また、メルティングオイル配合でなめらかな塗り心地を実現。ワセリン、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、アルガニアスピノサ核油、ハチミツ、シア脂の6種の美容保湿成分が唇をしっとり保湿します。

カラー展開は全7色。既存色は「02 モモ」「03 ワインベリー」「05 フィグピューレ」「06 ラズベリーケーキ」「07 フルーツオレ」「40thx ストロベリーボンボン」をラインアップしています。

夏メイクをもっと軽やかに♡

今回のキャンメイク新作は、素肌感を活かしたベースメイクと、自然な血色感を演出するリップカラーが魅力。

コンシーラーは軽やかなのにしっかりカバーし、ティントはむっちり艶感のある唇へ導きます。

毎日のメイクを気軽にアップデートしたい方にもぴったり♡2026年夏は、トレンド感のあるナチュラルメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。