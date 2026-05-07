犬が人間に腰を振る心理5つ

マウンティングは、すべてが性的な意味や支配欲から出ているわけではありません。犬にとっては、その場の興奮や気持ちの行き場のなさが行動として出ていることも多いものです。まずは、よくある理由を順番に見ていきましょう。

1.興奮して気持ちの行き場がない

うれしさやテンションが高まりすぎると、そのエネルギーをうまく処理できず、マウンティングとして表れることがあります。

たとえば来客時や飼い主の帰宅時など、刺激が強い場面で起こりやすいのが特徴です。この場合は「偉くなりたい」というより、興奮を持て余している状態と考えたほうが自然でしょう。

2.ストレスや不安を発散したい

緊張や退屈、不安がたまっていると、それを発散する行動のひとつとしてマウンティングが出ることがあります。

散歩や遊びが足りない日、環境が変わった日、落ち着かない出来事があったときに増える犬もいます。ただのクセと片づけるのではなく、「最近ストレスが増えていないかな」と見直す視点も大切です。

3.遊びやじゃれつきの延長

犬同士では、遊びの流れの中でマウンティングが見られることがあります。その延長で、人に対してもじゃれながら腰を振ってしまう犬もいます。

特に興奮しやすい性格の犬や、遊びがヒートアップしやすい犬では出やすい傾向があります。

4.注目を引きたい・かまってほしい

腰を振ると、飼い主が驚いて声を出したり、押し返したり、強く反応したりしますよね。その反応を犬が「見てもらえた」「かまってもらえた」と受け取ると、行動が強化されることがあります。

笑う、騒ぐ、慌てるといった反応も、犬によっては十分な“ごほうび”になっているかもしれません。

5.性的行動としてのマウンティング

発情期や性的な興奮によって、マウンティングが起こることもあります。ただし、去勢済みの犬でもこの行動が完全になくなるとは限らず、実際には性以外の理由が混ざっていることも多いです。

頻度が高い場合は、「性的な理由だけ」と決めつけず、生活全体の背景を見たほうがよいでしょう。

マウンティングを止めさせる方法

マウンティングをやめさせたいときは、強く叱って抑え込むより、静かに中断して別の行動へ切り替えるほうが効果的です。

大事なのは、「この行動ではいいことが起きない」「落ち着いた行動のほうが得をする」と犬が学べる流れを作ることです。

まずは“静かに中断”する

マウンティングが始まったら、大声で怒鳴るのではなく、無言で体を離し、犬が乗れない状態にします。

強い声はかえって興奮を上乗せしてしまうことがあるため、淡々と行動を止めるほうが伝わりやすいです。「これをしても楽しくならない」と覚えてもらうことがポイントです。

落ち着ける合図を入れる

行動を中断したあとは、「おすわり」「まて」など、すでにできる簡単な指示を入れると切り替えやすくなります。

そして、できたらすぐに褒めることで、「腰を振る」以外の行動が成功体験になります。落ち着く行動へ導く流れを繰り返すことが大切です。

興奮しやすい場面は先回りして対策する

来客や帰宅時など、毎回起きやすい場面が分かっているなら、事前に対策しておくほうが効果的です。

クレートで待機させる、リードをつけておく、少し距離を取った状態で落ち着かせるなど、興奮が爆発する前に管理することがポイント。問題が起きてから対応するより、起きにくくする工夫のほうが現実的です。

運動と刺激を増やして発散させる

散歩だけでなく、ノーズワークや知育トイ、短いトレーニングなどで頭を使わせると、気持ちが落ち着きやすくなる犬もいます。

マウンティングの背景に退屈さやエネルギーの持て余しがある場合は、こうした発散の機会を増やすことが役立ちます。

まとめ

犬が人に腰を振る行動は、支配欲だけでなく、興奮、ストレス、遊び、注目してほしい気持ちなど、さまざまな理由で起こります。そのため、頭ごなしに叱るより、静かに中断して落ち着いた行動へ切り替えるほうが効果的です。

さらに、起こりやすい場面を先回りして整えていくと、マウンティングは減らしやすくなります。困る行動ほど、表面だけを見るのではなく、「なぜ出ているのか」を見極めて、起きにくい環境を作っていきたいですね。