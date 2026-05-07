【だから出世できない】職場で評価を下げる「部下への言葉」・ワースト1
「なんであの人が、出世したの？」
そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。
その答えを教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、出世した人の55％が実践していた「1on1での工夫」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
1on1で、つい言ってしまう「最悪の言葉」
部下との1on1で何から話せばいいかわからず、とりあえずこう聞いていないだろうか。
「最近どう？」
一見、やさしい問いかけに見える。
しかしこの言葉こそが、部下のモチベーションを下げてしまう“最悪の一言”だった。
815社17万人を分析し、職場で評価されている人たちの共通点を解析した書籍『会社から期待されている人の習慣115』では、次のように示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
その理由について、同書はこう説明している。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
「最近どう？」は、聞く側にとっては楽な質問である。
しかし、部下にとっては「雑に扱われている」と感じやすい言葉なのである。
期待されているリーダーの78％は「最近どう？」を避けている
一方で、部下から信頼されている上司は、この問いかけを意図的に避けているようだ。
同書では、下記の調査結果が提示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
では、期待されているリーダーは部下との1on1で何を話すのか。
それが、これだ。
1on1を終えたあとに、次回の議題を確認していたのです。事前にチャットで聞く習慣も持っていました。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
曖昧な質問ではなく、事前に具体的なテーマを決めておく。
この準備が、1on1の質を大きく変えていたのである。
出世する上司は「あなたを見ている」と伝えている
具体的な質問から始める、もしくは事前に話したいことを聞くという実験を1か月にわたり試行した一般リーダーの246名のうち、76％が「1on1の質が向上した」と回答したという調査結果も、同書では示されている。
部下が求めているのは、「ちゃんと見てもらえている」という実感だ。
だから、誰にでも言える「最近どう？」という言葉は、部下のモチベーションを下げ、上司の評価を下げるのである。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）