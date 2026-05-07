インスタグラムを更新

体操の元五輪金メダリストで「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさん（ルーマニア）が、6日までに自身のSNSを更新。64歳となった現在もレギンス姿で軽快な動きを披露し、ファンの反響を呼んでいる。

屋内で黒の長袖トップスに水色のショート丈レギンスというスポーティーな装いで登場したコマネチさん。音楽に合わせて軽やかにステップを踏み、現役時代を彷彿とさせる優雅な腕の動きやターンを披露した。

コマネチさんは自身のインスタグラムで実際の動画を公開。文面に「意欲はここにある 持久力は風と共に去りぬ でも私はこれが大好き」とユーモアを交えて記した投稿に、海外ファンからは称賛の声が相次いだ。

「美しい！ 優雅さは健在ね！」

「永遠に忘れられない伝説のアーティスト」

「エレガンスは永遠」

「勇敢でインスピレーションを与える！」

「過去も今も、あなたは史上最高です」

「最高！ インスピレーションを与えるために生まれてきたんだわ！」

「10点満点よ」

1976年モントリオール五輪で体操競技史上初となる10点満点を記録し、個人総合などで金メダルを獲得したコマネチさん。競技の第一線を退いてから長い年月が経った今でも、世界中のファンを魅了し続けている。



（THE ANSWER編集部）