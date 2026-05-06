在日フランス大使館は5月1日、公式Xアカウントを更新。横綱・豊昇龍らが大使館を訪問したと報告した。

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在日フランス大使館は「6月に予定される大相撲パリ公演に向けた準備の一環として、横綱の豊昇龍関、大関の霧島関、欧勝馬関、朝白龍関、狼雅関、金峰山関が本日、フランス大使館に来訪しました」と報告。力士がベアトリス・ル・フラペール・デュ・エレン駐日フランス大使と握手する場面や、通訳を交えて会話する様子などの写真を公開した。大使と力士はいずれも笑顔で、和やかな雰囲気が伝わってくる。さらに、大使と6人の力士が記念撮影する様子は圧巻の迫力だ。

公式アカウントでは、力士6人が大使館を訪れた様子を動画でも公開している。また、5月1日にスズランを贈るフランスの風習にちなみ、大使が力士一人ひとりにスズランを贈ったことを紹介した。



【画像】豊昇龍ら力士6人と並んだ駐日フランス大使（画像は在日フランス大使館公式Xより引用）



この投稿には、Xユーザーから「これがほんとの国際交流～」「着物の色々がよいね」「ごっつあんです！」「パリで大相撲、気になりますね～」「なんで外国人力士ばかり？」「日本の大相撲をよろしくお願いいたします」「カッコいい」「わお！」などコメントが寄せられた。