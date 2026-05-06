韓国の歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロットジャパン』ファイナリストによるグループ ミスタートロットジャパンが、5月27日リリースのデビューアルバムより表題曲「君と輪舞（ロンド）」を先行配信。あわせてMVが公開された。

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グループ初のオリジナル楽曲となる「君と輪舞（ロンド）」は、出会いと絆、そして未来へと続く人生の旅路をテーマにした楽曲。「輪舞（Rondo）」というタイトルが示すように、巡り続ける時間と人と人とのつながりを描いている。MVは、レコーディング時の模様やメンバーの素顔が垣間見える内容となっている。

同楽曲についてメンバーは、「応援してくださる皆さんとの出会いや絆を、未来へ繋いでいける楽曲になれたらと思っています」とコメントしている。

なお、アルバム発売日当日の5月27日には、東京 カメイドクロックにてメジャーデビューイベントを開催。アルバム発売記念イベントも各所で開催中だ。

・ミスタートロットジャパンからのコメント

僕たちミスタートロットジャパンにとって、初のオリジナル楽曲『君と輪舞』。応援してくださる皆さんとの出会いや絆を、未来へ繋いでいける楽曲になれたらと思っています。そしてオーディションで共に戦ってきた仲間たちの想いも背負いながら、これからも歌い続けていく――そんな覚悟も込めています。この楽曲が、僕たちのスタート。これから先、たくさんの喜怒哀楽が待っていると思いますが、そんな時こそ手を取り合い、支え合いながら、一緒に時代を越えていけたら嬉しいです。新たに出会ってくださった皆さん、そして、いつも応援してくださるすべての皆さんへ。本当にありがとうございます。これからも、ミスタートロットジャパンの応援をよろしくお願いいたします！！

（文＝リアルサウンド編集部）