1億5700万円の巨額の脱税騒動で世間を騒がせた、実業家で美容インフルエンサーの宮崎麗果。ゴールデンウイークは、“家族サービス” を公開し、SNSをざわつかせている。

宮崎は、5月4日、Instagramのストーリーズで《代々木公園のイベント子供も喜ぶブースもいっぱいでした》とつづり、子ども2人が並んだ写真を公開した。

「これまで、宮崎さんは頻繁にInstagramで子どもの顔を出した写真をアップしていましたが、今回はスタンプをつけたり、後ろ姿にしたり、顔が写らないようにしていました。ゴールデンウィーク中の “家族サービス” だったようです」（スポーツ紙記者）

2025年12月、宮崎と彼女が代表を務める会社が約4億9600万円の所得を隠し、法人税など約1億5700万円を脱税したとして、東京国税局から在宅起訴され、2026年3月の初公判で脱税を認めた。脱税騒動が波紋を呼ぶなか、私生活でも気になる情報が取りざたされた。

「宮崎さんは、2021年、元EXILEの黒木啓司さんと結婚し、2人の子どもが生まれ、SNSでもたびたび家族写真をアップしていました。ただ、4月21日の『女性セブンプラス』で、現在2人がお互いに弁護士を介して、離婚の話し合いをしていると伝えられたのです。

記事によれば、黒木さんが脱税騒動後、子どもを連れてハワイに避難したものの、帰国後、宮崎さんから離婚を切り出されたと記されていました。今回、宮崎さんが投稿したストーリーズには、黒木さんの姿は一枚も写っていませんでした」（芸能記者）

代々木公園でのイベントを満喫した宮崎だが、Xでは《脱税した分際で呑気なもんだ》など、冷ややかな声があがっている。騒動後も、宮崎は頻繁にInstagramのストーリーズを更新しているが、変化も見られるという。

「これまでも、宮崎さんの会社の美容・健康関連の商品を宣伝することはありましたが、最近はとくにこうした商品PRが増えています。今回、代々木公園を訪れた際の写真には、宮崎さんがプロデュースした化粧品ブランド『GENiS』のリンクを貼り、《みんなゼリーケース使ってくれてて嬉しい》とつづっており、化粧品の宣伝も兼ねていたようです。

騒動前は、Instagramでハイブランドのバッグや高級外車を乗り回す写真を投稿し、セレブ生活を謳歌していました。ただ、脱税の金額が大きいため、必死の宣伝には、焦りもあるのかもしれません」（同前）

“セレブ社長” の先行きは、はたして──。