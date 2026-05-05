◇MLB ホワイトソックス6-0エンゼルス(現地時間4日、エンゼル・スタジアム)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が、両リーグトップタイとなる14号ホームランを放つなど、3安打2打点の猛打賞を記録しました。

「2番・ファースト」で先発出場した村上選手は、4回1アウト1塁で迎えた第3打席。大谷翔平選手と並び3、4月の月間MVPに輝いたエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手からバックスクリーンへ飛び込む14号2ラン。自身3試合ぶりとなる打球速度109マイル(約175キロ)、飛距離429フィート(約130メートル)の豪快な一発を放ちました。

本塁打のあとは、6回の第4打席に2塁打、8回の第5打席にセンター前ヒットで4打数3安打2打点を記録しました。

メジャー挑戦1年目の村上選手は、大谷翔平選手と並ぶ“5戦連発”を放った現地時間4月17日から22日にかけて3度の猛打賞を記録しており、この日を合わせて4度目の猛打賞となりました。

◇村上宗隆が記録した猛打賞(現地時間)4月17日 アスレチックス戦 5打数3安打4打点4月21日 ダイヤモンドバックス戦 5打数3安打1打点4月22日 ダイヤモンドバックス戦 5打数3安打2打点5月4日 エンゼルス戦 4打数3安打2打点