鹿島がゴール裏チケットの全席指定席化を発表! 入場前の待機列&過剰な席取りの抜本的な解決へ
鹿島アントラーズは5日、2026-27シーズンにホームサポーターズシート(ゴール裏)を全席指定席化すると発表した。
クラブ公式サイトによると、これまで自由席として販売を行ってきたが、入場者数の増加により、試合運営でさまざまな課題が浮上。特に根本的な解決が難しい課題として「スタジアム入場前の待機列」「自由席における過剰な席取り」の2つが挙がっていたという。
これらの課題の抜本的な解決に向け、あらゆる手段の中から「ホームサポーターズシートの指定席化」が最適であると判断したと説明している。
応援を先導するサポーター団体の座席に関しては、応援の一体感を維持するため、ホームサポーターズシートの下層エリアの一部を優先的に確保するという。
また、今回の指定席化決定に伴い、シーズンチケットのプランやチケット販売スケジュールが変更。クラブは新たな応援環境の構築に向け、理解と協力を求めた。
クラブ公式サイトによると、これまで自由席として販売を行ってきたが、入場者数の増加により、試合運営でさまざまな課題が浮上。特に根本的な解決が難しい課題として「スタジアム入場前の待機列」「自由席における過剰な席取り」の2つが挙がっていたという。
これらの課題の抜本的な解決に向け、あらゆる手段の中から「ホームサポーターズシートの指定席化」が最適であると判断したと説明している。
また、今回の指定席化決定に伴い、シーズンチケットのプランやチケット販売スケジュールが変更。クラブは新たな応援環境の構築に向け、理解と協力を求めた。
2026/27シーズン ホームサポーターズシートの全席指定席化— 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) May 5, 2026
2026/27シーズンにメルカリスタジアムで開催する鹿島アントラーズホームゲームについて、ホームサポーターズシートを全席指定席化することになりました。
現状の課題と指定席化に移行する背景:
✅課題1:スタジアム入場前の待機列… pic.twitter.com/Hj8Lo55Xro