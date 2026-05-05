2026/27シーズン ホームサポーターズシートの全席指定席化



2026/27シーズンにメルカリスタジアムで開催する鹿島アントラーズホームゲームについて、ホームサポーターズシートを全席指定席化することになりました。



現状の課題と指定席化に移行する背景:

✅課題1:スタジアム入場前の待機列… pic.twitter.com/Hj8Lo55Xro