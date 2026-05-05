高橋一生さん主演のドラマ『リボーン 最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第4話が5月5日に放送される。

【写真】１人２役を演じる高橋一生

高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。

病院で目覚めた光誠。そこは時代を遡り、2012年の世界。さらに、光誠とそっくりな青年・野本英人に転生していて――。なぜか借金まみれの下町商店街の青年になってしまった光誠は、英人として生きながら2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

主題歌は宮本浩次さんの『I love 人生！』。

＊以下、5月5日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

根尾光誠（高橋一生）は転生して野本英人として生きる中で、“14年分の記憶”を利用してあかり商店街を盛り立て、池谷更紗（中村アン）を画家の道へと導くことにも成功するが、新たな予期せぬ事態に直面。

英人の発言をきっかけに、転生前の光誠が行っていないはずのパリ出張に、この時代に生きる光誠が友野達樹（鈴鹿央士）と英人の妹・野本英梨（横田真悠）と共に行くことになったのだ。

出張の日はパリでは同時多発テロが起きた当日。このままでは光誠たちがテロに巻き込まれる可能性が！ 自分の言動が影響を与え、根尾光誠の歴史を変えてしまっている…!?



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

その事実に動揺しながらも、英人は東郷義隆（市村正親）の協力を得てパリ出張を中止させる。結果的に、パリ出張を取りやめたことでNEOXISが狙っていた半導体事業に好転の兆しを見せ始め…。

新たな問題が発生！

安堵する英人だったが、その矢先に新たな問題が発生！ なんと英人の発案で始めた「温暖化対策グッズ」のビジネスをめぐり、あかり商店街とNEOXISが蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）から特許権侵害で訴えられる。

実はNEOXISと半導体事業を争っていた一萬田がNEOXISを陥れるための策略だった。思いがけないピンチに、英人たちあかり商店街とNEOXISと協力して一萬田と戦うことに。



（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

やがて、この半導体事業を通して英人として生きる光誠と、平成に生きる光誠の“２人の根尾光誠”が急接近…!?