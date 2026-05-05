「ああ、彼は日本のバリー・ボンズだよ」村上宗隆、米衝撃の14号2ラン　MLBトップのジャッジに並ぶ中越え豪快弾「史上最強、マジで神」

村上が14号2ランを叩き込んだ(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月4日、敵地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。

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4回一死一塁の第3打席で、右腕のホセ・ソリアーノの157キロの直球を叩き、中越えの14号2ラン。この一発で、MLB全体トップのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に並んだ。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度を計測した。

SNS上では「史上最強、マジで神」「ああ、彼は日本のバリー・ボンズだよ。異論は認めない」「なんて一発だ」「完璧なショットだ」「凄すぎる」といったコメントが続々と寄せられ、米国のファンも衝撃を受けていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]