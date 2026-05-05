キャサリン妃、何度も愛用ピアスが約800円！庶民派すぎる選択に親近感しかない

イギリス王室のキャサリン皇太子妃が、長年にわたり愛用しているピアスに注目が集まっています。エレガントで洗練されたファッションの印象が強い一方で、そのアイテムが“驚くほど身近な価格”であることが、改めて話題となっています。

愛用ピアスはまさかの800円台

キャサリン妃がたびたび着用しているゴールドのイヤリングは、イギリス発のアクセサリーブランド「アクセサライズ（Accessorize）」のもの。価格は約5ポンド（約830円 ※為替により変動）と、1000円以下という手頃さが注目を集めました。

過去にはセールで約1.5ポンド（約250円）まで値下がりしていたこともあり、「王室の装いとは思えない」「親近感がわく」といった声も上がっています。

数年にわたって繰り返し着用

このピアスは一度きりではなく、複数の場面で確認されているのも特徴です。海外への訪問時をはじめ、ビデオ通話や公式メッセージ、スポーツ観戦など、さまざまなシーンで着用されています。

華やかな公務だけでなく、比較的カジュアルな場面でも自然に取り入れられており、コーディネートの幅広さも印象的です。

“着回し”が生む親近感

キャサリン妃は以前から、同じアイテムを繰り返し着用するスタイルでも知られています。高価なジュエリーだけでなく、手に取りやすい価格帯のアクセサリーを日常的に取り入れる姿勢は、多くの人の共感を集めるポイントのひとつです。

Photo:Aflo