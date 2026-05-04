ミセス「音漏れ」目的の鑑賞・滞留に注意喚起 終演間際にも警告「お客様の安全確保のため」
【モデルプレス＝2026/05/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が4日、公式X（旧Twitter）を更新。4日、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催されるファンクラブ会員限定公演「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」の「音漏れ」を目的とした鑑賞や滞留に注意喚起した。
【写真】ミセスが発表した注意喚起文書
公式Xでは「【音漏れ目的のご来場は禁止】」と題し、「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ATTENTIONでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」と発表。「公園および周辺通路は近隣住民の方々の生活動線となるため、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となりますのでご遠慮いただけますようお願いいたします」と注意喚起した。
また、同日の終演間際には「≪ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜≫5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居公演は、間もなく終演時間となります。終演後は退場されるお客様で会場周辺が大変混雑いたします。周辺通路での滞留は、退場されるお客様の流れに支障をきたし、思わぬ事故が発生するおそれがあり、大変危険です。お客様の安全確保のため、会場外での滞留は改めて、固くお断りいたします。直ちにご移動をお願いいたします」と警告。続けて「周辺通路や公園は近隣住民の方々の生活動線となっており、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となります。皆さまのご理解とご協力を強くお願い申し上げます」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセスが発表した注意喚起文書
◆ミセス「音漏れ」鑑賞・滞留に注意喚起
公式Xでは「【音漏れ目的のご来場は禁止】」と題し、「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ATTENTIONでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」と発表。「公園および周辺通路は近隣住民の方々の生活動線となるため、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となりますのでご遠慮いただけますようお願いいたします」と注意喚起した。
【Not Sponsored 記事】