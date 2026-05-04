【金川紗耶×本田紗来】沖縄旅行にぴったり♡ ピンクを取り入れた「ガーリーなリンクコーデ」
だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、沖縄旅行にぴったりな「ガーリーなリンクコーデ」をご紹介します。せっかくの夢みたいな時間、甘〜いお洋服でとびきり可愛い写真をたくさん残しちゃお♡
夢見心地なふわきゅん服と沖縄で夏を先取り♡
From SAYA
「『夏といえば、海！沖縄！』って大はしゃぎして、来てしまった♡ ってか、私たちさすがに気が早すぎ（笑）。と思いきや、意外にもキャミワンピでも問題なしな気温。子どもみたいに走り回るのも、たまには悪くないね♡」
From SARA
「大はしゃぎしながら決まった沖縄旅行。もう......夢みたい！せっかく夢みたいな時間を過ごすんだし、Dreaminな甘〜い服で可愛い写真いっぱい撮ろうよ♡ って、話してたら、偶然にもピンクがリンク。本当に似た者同士だね！」
Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡
【右】SARA's Coordinate
レースをたっぷり取り入れたレイヤードがトレンド♡ タンクとパンツのやんちゃなコーデもレースならガーリーに。
【左】SAYA's Coordinate
リラクシー感がただよう女みたっぷりなキャミワンピ。オールピンクの甘さをキャップのカジュアルさでほどよくハズシを効かせて。
撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来