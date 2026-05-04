【金川紗耶×本田紗来】沖縄旅行にぴったり♡ ピンクを取り入れた「ガーリーなリンクコーデ」

だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、沖縄旅行にぴったりな「ガーリーなリンクコーデ」をご紹介します。せっかくの夢みたいな時間、甘〜いお洋服でとびきり可愛い写真をたくさん残しちゃお♡

夢見心地なふわきゅん服と沖縄で夏を先取り♡

From SAYA

「『夏といえば、海！沖縄！』って大はしゃぎして、来てしまった♡ ってか、私たちさすがに気が早すぎ（笑）。と思いきや、意外にもキャミワンピでも問題なしな気温。子どもみたいに走り回るのも、たまには悪くないね♡」

From SARA

「大はしゃぎしながら決まった沖縄旅行。もう......夢みたい！せっかく夢みたいな時間を過ごすんだし、Dreaminな甘〜い服で可愛い写真いっぱい撮ろうよ♡ って、話してたら、偶然にもピンクがリンク。本当に似た者同士だね！」