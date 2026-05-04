使い勝手が良かった九一式・九七式貨車

旧日本陸軍鉄道連隊には、様々な専用車両が存在しました。作戦地域は中国大陸や東南アジアと広範囲にわたり、日本国内、ロシア、中国、タイ、ビルマなどの軌間に対応できるよう、車両には軌間改変機構も備わっていました。九一式と九七式貨車もその一つです。

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九一式と九七式貨車は保線用台車のような外観で、台枠に2軸の車輪が備わります。長さが九一式6760mm、九七式7300mm、幅が九一式1940mm、九七式2500mmと、小さな貨車で、車軸にはボルト止めのスペーサーが咬まされており、対応する軌間用のスペーサーを装着して車輪を動かすことで軌間改変が可能でした。

九一式と九七式貨車のもう一つの特徴は、劣悪な線路状況でも難なく走行できるよう、車軸にボールベアリングが採用されたことです。両形式の貨車は小さいながらも、床板などをつなげてボギー貨車となり、資材だけでなく人員輸送にも活躍しました。

九一式と九七式貨車は数千両（約4000両ともいわれる）が製造され、国内外の作戦地域へと散らばりました。海外で使われた車両は終戦後、現地に遺棄されましたが、国内にも多くの車両が残されました。

戦後、軍の車両類は民間へ払い下げられ、あるいはなし崩し的に民間会社で使用されるケースが多々ありました。鉄道連隊の車両群もその例に漏れず、九一式と九七式貨車は使い勝手の良さから、国鉄と各地の私鉄で保線貨車として使われました。

これらの車両は他の保線車両と混在して運用されたり、客車の台車に転用されたりと、使用方法も多岐にわたって活躍しました。例えば1984（昭和59）年にナローゲージとしての営業を終えた西武鉄道山口線では、一部客車の台車が九七式貨車を転用していました。

「現役」の九七式貨車を訪ねる

九一式と九七式貨車は、戦後も81年を経過してさすがにお目にかかれないのではと思われますが、いくつかの鉄道会社では車両基地の片隅に留置されたり、保線用貨車として“現役”であったりと、実はまだ存在しています。

茨城県のひたちなか海浜鉄道湊線を訪れました。那珂湊駅は湊機関区が併設され、同線の中枢です。この機関区内には機材を積んだ移動台車があり、そのうちの2台が九七式貨車です。

いつ頃からあるのか、機関区と駅の職員に尋ねてみたところ、「気が付いたら存在していました。いつ頃からあるのかは不明なのです」とのことで、湊線の九七式貨車は車両ではなく機材の扱いとなっており、正式な資料は残存しておらずはっきりしません。

那珂湊駅構内の九七式貨車を探索したところ、許可を得て立ち入った箇所も含めて確認できたのは合計8台でした。ホームからはなかなか確認できない場所に留置されていますが、事前に那珂湊駅へ連絡すれば、機関区内の九七式貨車は見学が可能です。

2026年現在、機関区内に残存するのは2台のみです。コロナ禍前後に資材整理されて数を減らしました。残った2台は荷物運搬用の台車として現役であり、本線上は走行しませんが、戦後81年を迎える今なお現役なのは驚くべきことです。

湊線に残存する一つの仮説

湊線に九七式貨車が残存する理由は謎ですが、仮説として「弾薬処分用のために使用されたではないでしょうか」と、ひたちなか海浜鉄道おらが湊鐵道応援団の星秀憲さんは言います。

1945（昭和20）年10月、進駐軍の命によって旧日本軍の武器弾薬は処分され、一部は那珂湊沖へ海中投棄されることになりました。輸送は鉄道となり、湊線の前身である茨城交通の那珂湊駅構内から那珂湊港までの市中に突貫工事で線路が敷設され、同年12月から武器弾薬を積載した貨物列車が国鉄線と湊線を経由して運転されました。

「九七式貨車は弾薬輸送として使用されたのかも。弾薬輸送の臨港線は資料に乏しくて謎が多いですが、九七式貨車が多い理由も謎です」。星さんは腕を組みます。

九七式貨車はこの輸送に携わったのか、明確な記録は見つけきれていませんが、線路敷設に活躍する車両ゆえに鉄道連隊から供出され、港までの線路敷設に使用された後、何らかの経緯で湊線へ払い下げられ、保線車両として使用されてきたのではないかとも考えられます。

九七式貨車の出自は推測の域を出ませんが、湊線には数多くの九七式貨車が使用されてきたのは事実です。機関区内の2台について、ひたちなか海浜鉄道では「今のところは使用していきます」との談。末長い活躍を願っています。

なお、九一式と九七式貨車は、三岐鉄道にある貨物博物館で保存車両として保管されています。ひたちなか海浜鉄道以外では、阪堺電気軌道の我孫子車庫に1435mm軌間の保線用貨車として九七式貨車が存在します。

最後に、どうやって九一式と九七式貨車を見つけられるか。他の保線台車よりも軸受けと台枠が重厚な形状で、車軸と車輪の間にスペーサーが咬まされていたら、ほぼ間違いないと思います。

九一式と九七式の差異は、寸法が近似しているので見分けがつきにくいものの、連結面側の“丈”部分が九一式は連結器部分のみ幅広で、九七式は連結面全体が幅広（130mm）です。軸受け部も多少の差異があり、九一式は軸受け部の外周に補強板がせり出しています。

九一式と九七式貨車は、車両基地の片隅に放置されていることもあります。鉄道会社の車庫見学の際に見つかるかもしれません。