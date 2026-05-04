【第3弾】「Cloud ten」メンバーの個人プロフィールを大公開！｜「zero to ten」第4回

ananとHanakoが新生ボーイズプロジェクト「Cloud ten」の軌跡を追う Web 連載「zero to ten」。第4回は、メンバーの個人プロフィールを大公開第3弾！ 10名ずつのメンバーの詳細プロフィールをお届けしています。ananとHanako、それぞれ別のQ＆Aをお届けするので、どちらも要チェックです！

今回、メンバー全員に一斉アンケートを慣行。デビュー会見の準備やレッスンで忙しいなか、メンバー全員が手書きで回答してくれました…！

ananでは、ステージ上での姿や夢のお話など“On”なQ&Aをお届けします。メンバーごとに、書き方や回答に個性や人柄が垣間見える結果に。メンバーの雰囲気をなるべくそのままお届けできるよう、書いてくれたアンケートをもとに、忠実に紹介していきます！

平岡 幹基（ひらおか・もとき）

ニックネーム（呼ばれたい名前）：もっくん or もっちゃん or 平岡くんとか？

誕生日：8月7日



出身地：神奈川県



血液型：A型



身長：165cm



MBTI：ESFP-A（エンターテイナー）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 全部ですが、特に自分が前にいる時は絶対に見てほしいです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 全部ですが、表情とかは負けたくないです！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 日本一なグループになる!!

深水 柊人（ふかみ・しゅうと）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： しゅうと君 or ふかみん

誕生日： 5月22日



出身地： 福島県



血液型： A型



身長： 179cm



MBTI： ENFJ（主人公）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 表情管理とハイトーンボイスが武器です。

特に“切ない顔”は得意で、一瞬で空気を変えられる自信があります。歌では、hiCまで出せるハイトーンボイスとで、どんなにキーの高い楽曲でも余裕で、かっこよくできます。“表情で惹きつけて、声で持っていく”、そんな存在になりたいです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 大人の余裕さ（？）は、誰にも負けたくないですね。

どんなに緊張する瞬間でも、それすら楽しめるタイプです。大舞台こそが自分の見せ場だと思っていて、もしメンバーが緊張していたら、そっと空気を和らげて支えたいです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. まずは会いに来てくださるファンの方や、たまたま僕たちを見つけてくれた方に、元気や勇気を届けられるグループになること！

長期的な目標は東京ドームですが、そういったひとつひとつの積み重ねの先に、東京ドームという大きな夢があると信じています。

福嶋 涼斗（ふくしま・すずと）

ニックネーム（呼ばれたい名前）：おすず or すーと



誕生日：7月8日



出身地：千葉県



血液型：O型



身長：171cm



MBTI：INFP（仲介者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 素の幸せそうな笑顔。

チームのメンバーとパフォーマンス中、ふと目が合った時に出ます。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. ユーモアです！

言葉選びや表情、話す内容で相手を楽しませる力は誰にも負けたくないです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 日本中、世界中のたくさんの方々、全ての皆さんにまずCloud tenを知ってもらうこと。一人一人が活躍したいステージで活躍できること。そして、30人全員で、笑顔でずっと活動し続けること。

自分も含めて、みんなの笑顔が見たいです！ そして30人全員で、日本にある全てのドーム、アリーナでファンの皆さんと歌って踊って、楽しい時間を過ごしたいです。

福田 結聖（ふくだ・ゆうせい）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： ゆうせい or ファンの方が考えてくれたあだ名など



誕生日： 12月24日



出身地： 兵庫県



血液型： B型



身長： 172cm

MBTI： INFP-T（仲介者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 自分のパートなど、歌を歌っている時。

僕の人生で一番、想いを込めて練習してきたので、歌にはすごく自信があります。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 歌唱力では負けたくないです。

人それぞれ違う声帯の中で、自分の声と向き合い自分に合った歌い方や表現を磨き上げてきたので、今もこれからも絶対に負けたくないです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 大規模な会場でのライブを実現すること、世界で愛される・活躍できるグループになることです。

あと、冠番組を持ちたいです！

福間 しん（ふくま・しん）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： しんくん or ふくくん or ぷくま

誕生日： 11月7日



出身地： 大阪府



血液型： B型



身長： 168cm



MBTI： INFP（仲介者）



Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 自分だけの魅せ方や表現力が一番の武器だと思っています。

どの角度がセクシーに見えるか、指先までキレイに見せられるかなど、毎日鏡とにらめっこしています。ファンの方を少しでもドキッとさせられるように、これからも自分の表現の引き出しをもっともっと増やしていきたいです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 自分で言うのは照れくさいですが…ファンの方を大切にする気持ちは負けたくありません。

ファンの方がいてこそ成り立つ僕たちなので、常に感謝と愛の気持ちは忘れません。今の僕は正直、完璧な人間ではありません。でも、これから応援してくださるファンの方々にたくさんの笑顔を届けられるように、自分のダメなところを１つずつ消化して、いつかは誰もが認める完璧なアイドルになってみせます！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. アリーナツアー・ドームツアーを実現させること。

決して簡単なことではないですが、少しずつ知名度を上げて、コツコツとファンの方にライブに来ていただいて、いつかは30人全員で一緒にパフォーマンスができるくらいの大きなステージでファンの方と一緒に素敵なライブを作り上げたいです。

舩水 健佑（ふなみず・けんすけ）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： けんちゃん（職場で呼ばれていました🐟）



誕生日： 9月8日



出身地： 愛知県



血液型： A型



身長： 173cm



MBTI： INFP（仲介者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 切ない曲での切ない表情。

年齢的にもいろいろ経験してきたのかなと思います。また、カラオケなどでバラード曲をたくさん歌ってきたので、慣れているからこその表現のしやすさもあるのかなと思います。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A.

チャーハン （料理人時代に）10人前以上の量をまかないとして毎週のように作っていたからです🍚

ピアノ演奏 14年ほど習っていたので、歴も含め、負けたくないです！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. ドームツアーを行うこと。

実力や影響力など、グループの総合力が上がって初めて達成できることであり、より多くの方々に笑顔や勇気を届けられる、届けてきたという証になると思うからです。この目標を達成するためにも、目の前のことに全力で取り組んでいきます！

本田 高優（ほんだ・たかまさ）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： たかまさ



誕生日： 2月21日



出身地： 栃木県



血液型： B型



身長： 175cm



MBTI： INFJ（提唱者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. にこにこ笑顔！

表情を褒めていただく機会が多く、その度に自信を持てるようになりました。楽曲に合った表情を心がけますので、ぜひ注目していただけると嬉しいです！

Q.ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. カルチャー愛は誰にも負けないです！

華道・茶道を習っていたこともあり、文化に深い造詣を持つことが好きなんです！ 経験を通して得た学びは、自信の血肉となっていると痛感します。

早起きする力はメンバー1だと思います！

レッスン場に誰よりも先に来て自主練することが楽しくて、のびのびできるためマイブームです！ お散歩してみたり、前を歩く犬を観察してみたり、朝は最高のリラックスタイムです！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 東京ドームでライブをしたいです！

アイドルの先輩方がたくさんの伝説を作ってきた会場なので、自分たちも新たな歴史の1ページとなれるよう、その夢に向けて精一杯頑張りたいです！

松尾 帆高（まつお・ほだか）

ニックネーム（呼ばれたい名前）：ほだか or ほだちゃん



誕生日：10月1日



出身地：兵庫県



血液型：O型



身長：162cm



MBTI： ✨ENFP（運動家）✨

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. ステージを誰よりも楽しんでいるところです！

ハッピーなオーラがあふれ出して輝いていると思います！ どんなコンセプトも消化できますが、元気でかわいい曲の時は特に輝きます！

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. “アイドルらしさ”！

努力家な姿、キラキラしたオーラ、ファンサービスの良さなどを磨いて、アイドルらしさではだれにも負けないようになりたいです！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 年末年始の大型歌番組に出演すること！ 大きな会場をファンの方でいっぱいにすること！

望月 清秀（もちづき・せいしゅう）

ニックネーム（呼ばれたい名前）：せーしゅう or せいしゅう(メンバーにせい君がいるから「しゅう」が大事!!) or もっちー



誕生日：11月25日



出身地：静岡県（お茶の街！）



血液型：O型

身長：167cm



MBTI：ENFP（運動家）、ラブタイプはFAPEで「最後の恋人」です。

MBTIの結果は本当に正確だと思います。何事にも手を出してみるくらい好奇心旺盛です。 人と関わるのも好きで、社交的な「自由人」かもしれません。

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 正確なダンスとビジュアル!!

ブレのない動きを意識していて、どの瞬間を切り取ってもキレイに見えるはずです!! カッコイイ表情の方が得意ですが、雰囲気作りにもこだわって、自然と目を惹けるようなビジュアル維持を頑張っています。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 努力と成長力。

ランニングやダンスのキレを出す練習、ボーカル力を上げるためのトレーニングを積み重ね、一人の時間で自分を磨いています。チームでは合わせることを大切にしつつ、個人の成長も追い続けている点は負けたくないです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 誰もが知る国民的グループになり、ドームやアリーナといった大きな舞台に立つこと。

その中でもシアターを大切にし、ファンの皆さんといつでも会える身近な存在であり続けたいです！

渡邊 絢斗（わたなべ・あやと）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： あやとん



誕生日： 10月3日



出身地： 静岡県



血液型： B型



身長： 175cm



MBTI： ENFJ（主人公）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 振付や台本でただ踊るのではなく、自分なりのニュアンスや感情を乗せて“自分らしさ”が出ている瞬間。

「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」は秋元さんが書いてくださった歌詞の意味をしっかり理解して、そこ（その歌詞の世界）に自分がいると思って表情をつけて踊っているので、そこは誰よりも輝いていると思います。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 練習量と安定感！

振付をミスらない＆毎回の公演で前回のクオリティを超えます。

どんな状況でも崩れない。

とても広い舞台でも緊張せず、逆にアドレナリンでいつも以上のパフォーマンスをすることができます。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 武道館に立つ！ 紅白歌合戦に出る！

見てくれる人に元気・勇気を与えられるようなグループ、そして、ファンの方々と一緒に夢を追えるグループになりたいです。

詳細プロフィールやQ&Aは、今後も随時更新していく可能性も…!? これからもanan＆Hanakoが追うCloud tenの姿をお楽しみに。

CHECK!!

ONな姿はananでお届け！

zero to ten -on mode-

OFFな姿はHanako Webでお届け！

Hanako webの“OFFバージョン”プロフィールは、5月5日〜7日の3日間連続で公開✨

zero to ten -off mode-