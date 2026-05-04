ティモシー・ブラッドリー氏がYouTubeチャンネル更新

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。次戦の相手候補に無敗の快進撃を続ける米国26歳が挙がっているが、元王者は井上の圧勝を予想した。

中谷との頂上決戦を3-0判定で制した井上。最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」は、次戦の相手候補に世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）を挙げた。

“バム”の愛称で知られる26歳。23勝（16KO）の好戦的なサウスポーだ。6月にWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦。その後、井上とのビッグマッチに向かう可能性がある。

両者が対戦すればどうなるのか。元世界2階級制覇王者のティモシー・ブラッドリー氏は日本時間3日、自身のYouTubeチャンネルを更新して熱く語った。

「イノウエの凄さ、みんな見たか？ イノウエは別次元さ。本物だ。マジで本物なんだよ」と中谷戦について語ったブラッドリー氏。「イノウエはサウスポースタイルを極めたんだ。バムよ、かかってこい！ かかってきやがれ！ お前をボコボコにしてやるよ！」となぜかロドリゲスに宣戦布告した。

さらに「モンスターに喧嘩を売るつもりか？ あいつはお前をボコボコにするぞ。お前にはこの男のような運動能力はない」と挑発。「イノウエは強すぎる。スピードも運動能力もバムに匹敵する。これが俺の考えだ。バムかかってこいよ。イノウエはお前を完膚なきまでに叩きのめしてやるからな！」と井上の圧勝を信じていた。



（THE ANSWER編集部）