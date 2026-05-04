「パパ遺伝子が強いのかな？」平愛梨、4人の息子の顔出しショット！ 「三男くんは長友のお母さんにソックリ」
俳優の平愛梨さんは5月4日、自身のInstagramを更新。4人の息子の顔出しショットを披露しました。
【写真】平愛梨、4人の息子の顔出しショット！
「バンビーノはグッジョブポーズで『ブラボー』と べベックはPAPAがしてるようにサングラスを自らかけてお出かけする子 べべはPAPAが必ずする手のひら『5番』ポーズ‼︎ 赤ちゃんは『オッス』と元気よく言って決めてる みんなPAPAに憧れてるんだね ブラボーだ」と、4男児それぞれが、平さんの夫でFC東京所属の長友佑都選手にまつわるポーズをとっていたことを明かしました。
この投稿にコメントでは「みんなパパ だいすきで憧れてるのが伝わります」「パパのようになりたい が伝わるポーズが最高に可愛すぎちゃうょ」「こんな平和な家族っていいですね」「バンビーノくんは特にパパ遺伝子が強いのかな？」「バンビーノ！ パパそっくり」「三男くんは長友のお母さんにソックリですね」などの声が寄せられています。
【写真】平愛梨、4人の息子の顔出しショット！
「バンビーノ！ パパそっくり」平さんは「GW始まってた 学校はお休みだと認識してたのに4男児引き連れて幼稚園に行ったらだぁれもいない お休みだ 汗）」とつづり、1枚の写真を投稿。「とりあえずパン屋さん寄って少しお散歩して記念に兄弟ショット撮ろうかーと『写真撮るよー』と言ったら並んで自由にポーズとってたw）という4人きょうだいの顔出しショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「みんなパパ だいすきで憧れてるのが伝わります」「パパのようになりたい が伝わるポーズが最高に可愛すぎちゃうょ」「こんな平和な家族っていいですね」「バンビーノくんは特にパパ遺伝子が強いのかな？」「バンビーノ！ パパそっくり」「三男くんは長友のお母さんにソックリですね」などの声が寄せられています。