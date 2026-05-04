¡ÚÎ¹¤¹¤ëµ¼Ô¥¡Û¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¡©¡×ÉÂ¤È½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ÇµÍ¤ß¤«¤±¤¿ËÍ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ágettyimages
À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥®¥Ë¥¢¤Ç¤Î¥Þ¥é¥ê¥¢´¶À÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿À¾Â¼ÂçÊåÀÄÇ¯¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉÂ¤Ç¤·¤¿¡£°Å¤¤ÉÂ¼¼¤Ç¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤óÄì¤Ç¶öÁ³¼ª¤Ë¤·¤¿¤¢¤ë¾ðÊó¤¬¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÆ»¤òºÆ¤ÓÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ËÅ¾¿¦¡£¿å¸Í»Ù¶É¡¢Åìµþ¼Ò²ñÉô¡Ê·Ù»ëÄ£¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢¾å³¤¡¢ßÄÍÛ¡¢¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Î³Æ»Ù¶ÉÄ¹¡¢Ãæ¹ñÁí¶ÉÄ¹¡ÊËÌµþ¡Ë¡¢GLOBEÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¹ñºÝÃ´ÅöÏÀÀâ°Ñ°÷¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¤Ï¤¸¤áµì¥½Ï¢·÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·ãÆ°¤Î¥â¥¹¥¯¥ïÎ±³ØÃæ¤Ë¡¢¿ÆÍ§¥À¥Ü¤ËÍ¶¤ï¤ìÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥®¥Ë¥¢¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿À¾Â¼ÀÄÇ¯¡£¼ÞÇ®¤ÎÂçÃÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢°ÛÊ¸²½¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»à¤Ë»ê¤ëÉÂ¡¦¥Þ¥é¥ê¥¢¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤âËÌÄ«Á¯¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤·¤¿¡£°å»Õ¤Î·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤Ç²óÉü¤ò¿ë¤²¡¢Ç»Ì©¤ÊÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥í¥·¥¢¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ì»þµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÖÅ·¹ñ¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ÅÅ¾¤¹¤ëÆü¾ï
¥®¥Ë¥¢¤ÇÈ¯ÉÂ¤·¤¿¥Þ¥é¥ê¥¢¤Î¾É¾õ¤¬²óÉü¤·¡¢1994Ç¯9·î¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï·ÐÍ³¤ÇÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
³¹¤ÏÀ¶·é¤Ç¡¢¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤ÈÉÔ¼«Í³¤Ê¥í¥·¥¢¤ÎÀ¸³è¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤ÎÊë¤é¤·¤ÏÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ10Æü¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢µÞ¤ËÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç®¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ï¸¶Ãî¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈºÆÈ¯¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¤¤ä¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ÎµßµÞ³°Íè¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£
°å»Õ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤È»×¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¿Ç»¡¤ä·ì±Õ¸¡ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢°å»Õ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¾Â¼¤µ¤ó¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×
»ä¤¬¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡£
¡ÖµÞÀA·¿´Î±ê¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°Æþ±¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ°á¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£A·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢°ûÎÁ¿å¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤Æ·Ð¸ý¤ÇÅÁÀ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥®¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ÏÉ¬¤º½½Ê¬¤ËÇ®¤òÄÌ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¿ÆÍ§¤Î¥À¥Ü¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥Ü¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤âÇ®¡¹¤ÎÎÁÍý¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¿©»ö¤ÏÂç»®¤ËÀ¹¤é¤ì¡¢¿ô¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬°Ï¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¥®¥Ë¥¢¤Î¿Í¡¹¤ÏµÒ¿Í¤Î»ä¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç»ä¤ÎÊý¤ËÆù¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤ª¤ä¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ê¤ÉÈé¤ò¤à¤¤¤¿²ÌÊª¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡£
»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¡¢A·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ³Ð¤Ë¤â¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉÂÐºö¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æþ±¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ê½Ñ¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£±öÊ¬¤äÌýÊ¬¤ò¶ËÎÏ¹µ¤¨¤¿Ì£¤âÁÇ¤Ãµ¤¤â¤Ê¤¤ÉÂ±¡¿©¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¡£¥í¥·¥¢¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ÈÂçÎÌ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤À¤±¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Àµ¾ïÃÍ¤¬10~40¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖGPT¡×¤È¤¤¤¦´Îµ¡Ç½¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤¬¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë200¡¢500¡¢1000¡¢1800¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´¿È¤Ë²«áÕ¡Ê¤ª¤¦¤À¤ó¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
GPT¤Î¿ôÃÍ¤¬3000¤°¤é¤¤¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÇòÌÜ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿©Íß¤â¼º¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¿ôÃÍ¤Ï²¼¹ß¤·¡¢²«áÕ¤â°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢»ä¤ÏÌó2¥«·î´Ö¤âÆþ±¡¤·¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ïÂç³Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ±³Ø¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ËºÆÅÙ¼êÂ³¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Î¾å¤Ë¡¢Î±³Ø¤â¤Ç¤¤º¡¢»Å»ö¤â¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥«¡¼¿¦¿Í¤È¤·¤Æ²Ô¤¤¤À¥«¥Í¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÏÊø²õ¤·¡¢»ä¤¬½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2Ç¯Á°¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ³ØÀ¸Â¦¤ÎÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
½¢¿¦¤Ë¤ÏÀä¹¥¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ò¥í¥·¥¢Î±³Ø¤Ç¤à¤¶¤à¤¶¤ÈÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤ÎÇ°¤âÉâ¤«¤ó¤À¡£Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢½¢¿¦Àè¤Ç¤Ð¤ê¤Ð¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ý¤Ä¤ó¤È¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¿´ºÙ¤«¤Ã¤¿¡£
Â¿¾¯¥í¥·¥¢¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Éð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÎÅ¸Ë¾¤â³«¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ágettyimages
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Í§¿Í¤«¤é¶öÁ³¡¢¤¢¤ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Îºß³°¸ø´Û¤Ç°ìÄê´ü´ÖÆ¯¤±¤ë¡ÖÇÉ¸¯°÷¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¤¹¤°ºÎÍÑ»î¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÂç»È´Û¤äÎÎ»ö´Û¤Ê¤É¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¸ì³Ø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³°¸ò´±¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»Å»ö¤À¡£ÂÚºß´ü´Ö¤Ï¸¶Â§2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËèÇ¯¡¢Êç½¸¤¹¤ëºß³°¸ø´Û¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½¾¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¸À¸ì¤Î»î¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¿Íºà¤ÎÊç½¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢¤À¤á¤Ç¤â¤È¤â¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
1¼¡»î¸³¤ÏÉ®µ¤À¤Ã¤¿¡£»î¸³²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢100¿Í¤°¤é¤¤¤Î¼õ¸³À¸¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£³°¸ìÂç¤Ê¤É¤Î¥í¥·¥¢¸ì³Ø²Ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥í¥·¥¢¤Ë1Ç¯´ÖÎ±³Ø¤·¤¿¤À¤±¡£Âç³Ø¤Ç4Ç¯´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¥í¥·¥¢¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¸ì¤ÎÇÉ¸¯°÷¤ÎºÎÍÑ¿Í¿ô¤Ï¤Û¤ó¤Î¿ô¿Í¤Ê¤Î¤À¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»î¸³¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢È¾¤Ð¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¿ôÆü¸å¡¢°Õ³°¤Ë¤âÉ®µ»î¸³¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2¼¡»î¸³¤ÏÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÌÀÜ¤Ê¤é¾¯¤·¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«1Ç¯´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó»ÐËå¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¥í¥·¥¢¸ì¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
Ã»¤¤´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¿Í½÷À¤È¸òºÝ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤Ë¥í¥·¥¢¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÌÀÜÃ´Åö¼Ô¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤¬´®Ç½¤Ê³°Ì³¾Ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó³°¸ò´±¤À¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤ò¡¢¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Î¥í¥·¥¢¸ì¤Ï·è¤·¤ÆÎ®Äª¡Ê¤ê¤å¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÌÀÜÃ´Åö¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏÃÆ¤ß¡¢»î¸³¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´¶¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ágettyimages
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¹ç³Ê¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Î±³Ø¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥í¥·¥¢¤ÇÊë¤é¤»¤ë¡£Âç»È´Û¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥í¥·¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Á´¤¯Í½´ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»¤¬³«¤¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£
º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Ï¥½Ï¢Êø²õ¸å¤Îº®Íð¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Ç»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¾å¤Ç¡¢¸ì³Ø¤ÎÍ¥½¨¤µ¤è¤ê¤â¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê¤·¤Ö¤È¤¤¿Íºà¤ò¹¥¤ó¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ïºß³°¸ø´Û¤Î¼ÂÌ³¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö³°Ì³¾Ê¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡¢1995Ç¯4·î¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Îºß¥í¥·¥¢ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤ÇÇÉ¸¯°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤ÈÀÜ¤·¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÂ³¤¯¡Ë
ÉÂËâ¤Ë¤è¤ëºÃÀÞ¤È¡¢¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î¹ÓÇÈ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿À¾Â¼ÀÄÇ¯¤¬¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢³°¸ò¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç»È´Û¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡Öµ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÅ¸³«¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
É®¼Ô¤Î´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¶Á¤¹ç¤¦Æó¤Ä¤ÎÀïÁè¡¡·³»ö¡¢·ÐºÑ¡¢³°¸ò¡Ä¡Ä¡¢Íí¤ß¹ç¤¦ÊÆ¥í¤Î¶î¤±°ú¤
¡Ê½øÇËµÞ¡Ë¾®ÏÃ¤«¤é¤ß¤¨¤ë½îÌ±¤ÎËÜ²»¡¡¹ñºÝ¼ÒÀâÃ´Åö¡¦À¾Â¼ÂçÊå
¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤ÇÊÆ¤¬É¿ÊÑ¡¡µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¶ìÇº¡ÚÎ¹¤¹¤ëµ¼Ô¡Û
³¤³°ÆÃÇÉ°÷¤ä³°¹ñ¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ°ìËÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÈëÏÃ¡×¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ë¿·Ï¢ºÜ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè£±ÃÆ¤Ï¡¢Á°GLOBEÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀ¾Â¼ÂçÊå¡¦ÏÀÀâ°Ñ°÷¤Î¡ÚÎ¹¤¹¤ëµ¼Ô¡Û¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£²áµî¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é