歌手の平井大さんが、5月4日に自身のホームページで主催ライブ「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」初日の中止を発表しました。



【写真を見る】【 平井大 】 毎年恒例の主催ライブが強風で当日中止 「会場の設備の安全を確保できない」 5日以降は通常通り開催





発表文では、『会場である「県立幕張海浜公園 幕張の浜」がある千葉市において強風注意報が引き続き発令されており、今後、さらに風が強まる予報です。公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない強風となる予報を受け、楽しみにしてくださっていた皆様には、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。』と、真摯に理由を説明。





『開催中止に伴う、5月4日(月･祝)公演のチケット払い戻しに関しましては、後日ご案内いたします。』と呼びかけつつ『なお、5月5日(火･祝)、6日(水･祝)の公演は、開催予定です。』と、5日以降の公演は通常通り行うことを報告しました。「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP」は、2019年に初めて開催され、2022年からは毎年開催されているライブ。恒例のイベントだけに、この発表にSNSでは「平井大 beach tripのない夏は考えられません」「残念ですが安全の為にはしかないですね」「大ちゃんのビーチトリップがないと夏始まらない でも安全を考慮した上での中止はしょうがないか」など惜しむコメントが寄せられています。





＜以下、発表文全文＞

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いつも平井 大の応援をありがとうございます。



本日5月4日(月･祝)に開催を予定しておりました『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』は、強風の影響により開催を断念し、中止することといたしました。



会場である「県立幕張海浜公園 幕張の浜」がある千葉市において強風注意報が引き続き発令されており、今後、さらに風が強まる予報です。

公共交通機関への影響も発生している状況と、ステージおよび会場の設備の安全を確保できない強風となる予報を受け、楽しみにしてくださっていた皆様には、大変心苦しいお知らせとなりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。



開催中止に伴う、5月4日(月･祝)公演のチケット払い戻しに関しましては、

後日ご案内いたします。



なお、5月5日(火･祝)、6日(水･祝)の公演は、開催予定です。

チケットに若干枚数の余裕がありますので、是非お買い求めの上、

ご来場ください。

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【担当：芸能情報ステーション】