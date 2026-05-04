プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が、中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦の判定勝利から一夜明けた３日、横浜市内の所属ジムで会見。中谷との将来的な再戦の可能性に含みを持たせながらも「違うステージに行くのも選択肢の一つ」と話した。注目の次戦は来年１月ごろ、日本でＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝との対戦計画が浮上。会場は名古屋・ＩＧアリーナなどが候補に挙がっている。

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日本ボクシング史上最大の一戦は、新たな伝説へとつながっていく。尚弥は中谷との将来的な再戦の可能性について「望む声があるなら、第２弾は全然ありかな」と含みを残した。その上で「逆にまた違うステージに行くというのも選択肢の一つ」。中谷戦に続くスーパーファイトの実現、さらには日本男子初となる世界５階級制覇への挑戦も見据えた。

ただ、次戦について問われると「白紙」と３度繰り返した。所属ジムの大橋秀行会長（６１）も「全く白紙です」と言葉を重ねた。一方、ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で４位にランクされる“バム”ロドリゲスとの対戦計画が動き始めている。

リング誌（電子版）は２日、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」の責任者を務める同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官が、尚弥とバムの対戦を１月に日本で計画していると報じた。バムと契約を結ぶ英興行大手「マッチルーム」のプロモーター、エディー・ハーン氏も先月、海外メディアに対し「すでに長官と準備段階の交渉をスタートしている」と明かしている。

アラルシク長官は「リヤド・シーズン」の日本開催を計画しており、２日の東京ドーム興行にも来場。尚弥―中谷戦の試合前セレモニーでリングに上がり、最前列で激闘を見守った。会場は、昨年９月に尚弥がムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦した名古屋・ＩＧアリーナなどが有力候補とされる。

尚弥は先月のＴｉｋＴｏｋライブ配信で「（スーパーバンタム級で）中谷戦と、ひとつやりたいなと思っている試合がある」と発言。バムを意識した発言とみられたが、この日の会見では「そんなこと言いましたっけ？ 記憶にございません」とはぐらかした。

バムは２３戦全勝（１６ＫＯ）の２階級制覇王者だ。縦横無尽のステップとヘッドムーブを駆使し、ハイテンポで相手に切り込んでいく好戦的なサウスポー。６月１３日に３階級制覇を懸けＷＢＡ世界バンタム級王者のアントニオ・バルガス（米国）に挑戦し、その後さらに１階級上のスーパーバンタム級転向も見据えている。ＰＦＰ２位の尚弥と４位のバムの軽量級頂上対決は、ＰＦＰ１位を懸けた究極の“世界最強ボクサー決定戦”となる。（勝田 成紀）

〇…大橋会長が、国内ボクシング興行史上最多を動員した２日の興行を振り返り「もう５万５０００人の満員までいっちゃったから。でも、それ以上のものをまた目標にしていかないと」とさらなるビッグイベント開催に意欲を見せた。東京ドーム以上の会場として、来年以降に約８万人収容のMUFG国立競技場などでの興行開催計画も検討されている。同会長は「いろんな（プランがあるので）面白いと思います」と話した。また、東京ドーム興行のペイパービュー（ＰＰＶ）視聴者数が、２２年６月の格闘技興行「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」の約５３万件を超えて日本格闘技史上最多となることも明かした。