伊高級ラゲージブランド「FPM」がJFAとパートナーシップを締結　ライセンスグッズの発売も

マッシュスタイルラボが展開する、イタリアの高級ラゲージブランド「ファブリカ ペレッテリエ ミラノ（Fabbrica Pelletterie Milano、FPM）」が、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と5月1日から1年間のオフィシャルトラベルケースプロバイダー契約を締結した。それに伴い、サッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズを発売する。5月1日に予約を開始し、6月3日からファブリカ ペレッテリエ ミラノ表参道直営店とLIMITED CONCEPT STOREおよび公式オンラインストアで一般販売する。

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同契約では、サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」の遠征や移動において、ファブリカ ペレッテリエ ミラノのラゲッジを使用。ブランドの「BANKコレクション」からキャビンサイズモデル「BANK S Spinner53」をベースに、日本代表別注カラーのレザーハンドル、サッカー日本代表バージョンのステッカー、エラスティックバンドを組み合わせた。チームスタッフ用には「BANK ZIP DELUXE」を採用した。

サッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズでは、日本代表別注カラーのレザーハンドル（1万9800円）と、ステッカーセット（3枚入り 1650円、8枚入り 4400円）を用意する。

同社は、同契約を通じてSAMURAI BLUEの活動を継続的にサポートするとともに、スポーツと旅の価値を結びつけた取り組みを推進。世界を舞台に挑戦を続ける選手たちの移動を支えることで、旅の質そのものを高めるブランドとしての価値を発信するとしている。

◾️ファブリカ ペレッテリエ ミラノ：公式オンラインストア