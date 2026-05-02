なぜ温度差が生まれる？不倫中の男女の“考え方”の違い
不倫関係にあっても、なぜか相手の男性との気持ちの温度が合わない。自分は大事にしているつもりでも、男性の反応はどこか軽いといった違和感を覚える女性は少なくありません。実は不倫関係では、男女で“見ているもの”が少しずつ違うことがあります。
女性は“関係そのもの”を見やすい
女性は一緒に過ごす時間や言葉のやり取りから、関係の意味や深さを感じ取ろうとします。そのため、積み重ねの中で「この関係はどうなっていくのか」に意識が向きやすいでしょう。今の状態だけでなく、“その先”も含めて考える傾向があるのです。
男性は“そのときの状況”を重視しやすい
一方で男性は、会えている時間やその場の満足感を優先する傾向があります。関係全体よりも、“今どうか”という視点で物事を捉えやすいのです。そのため、関係の定義や未来については曖昧なままでも、「問題ない」と感じているでしょう。
ズレを埋めないまま続いてしまう
お互いに違う前提で関係を見ていると、違和感が生まれても言語化されにくくなるもの。そして、どちらも間違いではないからこそ、そのまま続いてしまうことは少なくありません。結果として、温度差だけが少しずつ広がっていきます。
温度差は、どちらかが悪いというより“見ている方向の違い”から生まれるもの。そのズレに気づいたとき、どう受け止めるかが、関係を続けるべきかのポイントになるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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