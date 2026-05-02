ニコライ・バーグマン×Mizuno登場！Mizunoブラも注目の限定コレクション

フラワーアーティストニコライ・バーグマン氏が手がけるブランドと、創業120周年を迎えるMizunoが初コラボレーション。2026年4月28日より、花の美しさとスポーツ機能を融合した限定アパレルコレクション「Bloom, Simply.」が発売されます。日常にもトレーニングにも映える、凛とした魅力あふれるラインナップです♡

花と機能美が出会う注目コレクション

本コレクションは、花びらや茎のしなやかなラインをモチーフにした華やかなデザインと、Mizunoならではの快適機能を融合。吸汗速乾、ストレッチ、UVカット（UPF50+）など、毎日にうれしい機能が詰まっています。

代表的なユニセックスグラフィックTシャツは全4柄。サイズはS・M・L・XL、各9,900円（税込）。白や黒をベースに、ジニアやコスモス、胡蝶蘭など色鮮やかな花々が大胆に描かれています。

動きやすさも兼ね備え、アクティブシーンから街歩きまで活躍してくれそうです。

ホイッピ＆ラッピ×サンキューマート♡ALL390円の可愛い雑貨が登場

女性らしさを引き立てるブラ＆タイツ

女性向けアイテムも見逃せません。ウィメンズスタイルメイクブラはS・M・L、9,900円（税込）。

ブルー×ライトグレー、ピンク×サーモンピンク、グリーン×ライトグリーンの3色展開で、自然な丸みシルエットへ導く設計が魅力です。

合わせて着たいウィメンズフレアタイツはS・M・L、11,000円（税込）。

深め股上とフレアラインで脚長見えを演出。スポーツブラとリンクしたカラーで統一感あるコーデが完成します。

Nicolai Bergmann × Mizuno ウィメンズグラフィッククロップド Tシャツ

Nicolai Bergmann × Mizuno ウィメンズシアーTシャツ

Nicolai Bergmann × Mizuno ユニセックスタックワイドパンツ

Nicolai Bergmann × Mizuno ユ二セックスソックス

そのほか、クロップドTシャツ（8,250円）、シアーTシャツ（8,800円）、ユニセックスタックワイドパンツ（XS～XL・13,200円）、ソックス（23-25cm、25-27cm・2,750円）も登場。

全19種の多彩なラインナップです。

フラワーボックスや限定ノベルティも

今回の世界観を表現したプリザーブドフラワーボックス（11×11×H9cm）は19,800円（税込）。LightlyとBloomyの2デザインが用意され、インテリアとしても素敵な存在感を放ちます。

さらに、制作過程で出た素材を再利用したキーチェーンやバンド、ミニフラワーボックスなど数量限定ノベルティも登場。サステナブルな視点まで取り入れた、今らしいコラボです。

毎日を彩る一着を見つけて♡

花の力強さとスポーツウェアの快適さを兼ね備えた今回のコレクションは、体を動かす日もリラックスしたい日も味方になってくれる存在。

Mizunoの機能性とニコライ・バーグマンの感性が重なった特別な一着で、毎日の装いに自信と華やぎをプラスしてみてはいかがでしょうか♡