2日午後6時28分ごろ、三重県南部で震度4を観測する地震がありました。今のところケガ人などの情報は入っていません。



三重県尾鷲市に設置された地震発生時の情報カメラの映像では、数秒ほど小刻みに揺れた後、激しく揺れる様子が分かります。



気象庁によりますと、2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源地とする地震がありました。



震源の深さは70kmで、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されています。この地震で三重県尾鷲市、熊野市、紀北町で震度4を観測しました。





この地震とみられる影響で、紀北町では直径1mほどの石が県道に落下しましたが、ケガ人などはいないということです。三重県は災害対策本部を設置し、情報収集にあたっています。東海3県で震度2以上を観測した市町村：▽震度4三重県 尾鷲市 熊野市 紀北町▽震度3三重県 津市 伊勢市 松阪市 鈴鹿市 名張市 伊賀市 多気町 明和町 大台町玉城町 大紀町 御浜町 紀宝町愛知県 半田市 蒲郡市 美浜町▽震度2三重県 四日市市 桑名市 亀山市 鳥羽市 いなべ市 志摩市 木曽岬町 東員町菰野町 朝日町 川越町 度会町 南伊勢町愛知県 名古屋市（千種区・北区・中村区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区）豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市安城市 西尾市 常滑市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 大治町 蟹江町 飛島村阿久比町 東浦町 南知多町 武豊町 幸田町 豊根村岐阜県 岐阜市 大垣市 羽島市 恵那市 瑞穂市 本巣市 海津市 岐南町 笠松町養老町 垂井町 神戸町 輪之内町 安八町 揖斐川町 大野町