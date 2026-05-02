「この店に行きたい」と思ってしまう理由がある。作家が愛した純喫茶を訪ねてみた――『東京文学的喫茶』【書評】

「この店に行きたい」と思ってしまう理由がある。作家が愛した純喫茶を訪ねてみた――『東京文学的喫茶』【書評】