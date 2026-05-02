この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【中古物件シリーズ】庭の川でダイソーの釣竿を使ってみた結果！まさかの白いコイを捕獲

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『庭に浴槽置いて捕獲した魚を入れてみると…』と題した動画を公開しました。中古物件の庭を舞台に、不用品の浴槽を活用してビオトープ作りを目指す様子や、庭先の水路での釣りの模様を紹介しています。



動画の前半では、約10年前に友人からもらったという浴槽を庭に設置する作業を公開しました。将来的に池やビオトープを作りたいという構想を語りつつ、まずは浴槽に水を入れて数カ月放置し、生き物が住み着くかを検証すると説明しています。



並行して、庭の目の前にある水路で釣りを開始しました。木の枝で手作りの竿立てを作り、ダイソーで購入した「穴釣り用ミニロッド」にミミズを餌にして挑みます。鈴をつけてアタリを待つ間、浴槽の下にブロックを敷いたり、雑草を即席のたわし代わりにして浴槽を洗ったりと効率よく作業を進めました。



すると、竿の鈴が激しく鳴り響き、なんと30センチメートルを超える真っ白なコイを釣り上げることに成功しました。その後フナも釣り上げ、「ダイソー釣り竿いけた」と嬉しそうな様子を見せています。



釣れたコイとフナは、きれいに洗い終わった浴槽に投入。「ボウフラ対策にモツゴなどの小魚を入れたい」と今後の展望を明かし、一時的な生け簀としても機能するかを試しています。



不用品を利用した驚きの活用術や、自宅の庭での本格的な魚釣りなど、自然を存分に生かしたアイデアが満載の動画となっています。今後のビオトープ計画がどのように進展するのか、引き続き注目したいところです。