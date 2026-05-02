[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](Axis)

※15:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 4 二階堂正哉

DF 34 鄭翔英

MF 7 小澤秀充

MF 15 木内達也

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 27 本保奏希

FW 10 三木直土

FW 24 星景虎

控え

GK 88 バーンズ・アントン

DF 14 河村匠

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 8 東條敦輝

MF 16 田制裕作

MF 32 高柳郁弥

MF 42 金浦真樹

FW 9 篠田大輝

監督

林健太郎

[レノファ山口FC]

先発

GK 99 遠藤雅己

DF 3 大岩一貴

DF 27 水口飛呂

DF 49 峰田祐哉

MF 2 小澤亮太

MF 4 中島賢星

MF 6 輪笠祐士

MF 7 三沢直人

MF 11 藤岡浩介

MF 25 藤森颯太

FW 36 西堂久俊

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 38 田所莉旺

DF 77 山本龍平

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

FW 8 野寄和哉

FW 19 山本駿亮

FW 20 末永透瑛

FW 34 古川大悟

監督

小田切道治