鳥取vs山口 スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](Axis)
※15:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 14 河村匠
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
MF 42 金浦真樹
FW 9 篠田大輝
監督
林健太郎
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 3 大岩一貴
DF 27 水口飛呂
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 11 藤岡浩介
MF 25 藤森颯太
FW 36 西堂久俊
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 38 田所莉旺
DF 77 山本龍平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
FW 34 古川大悟
監督
小田切道治
※15:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 14 河村匠
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
MF 42 金浦真樹
FW 9 篠田大輝
監督
林健太郎
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 3 大岩一貴
DF 27 水口飛呂
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 11 藤岡浩介
MF 25 藤森颯太
FW 36 西堂久俊
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 38 田所莉旺
DF 77 山本龍平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
FW 34 古川大悟
監督
小田切道治