バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が1日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（午後6時50分）に出演。長嶋一茂（60）の言動に怒りをあらわにした。

番組のテーマは「箱根の観光スポットTOP10」。一茂、ちさ子、石原良純が箱根の観光地1位以外を当てるという企画を行った。温泉テーマパークの箱根小涌園ユネッサンが紹介され、サバンナの高橋茂雄は「水着でも遊べるというので、デートでもいいという」と人気の理由を語った。

ちさ子は「水着でデートって、ふざけないでよね」と違和感を語ると、一茂は「もう…、まぁ、そっか」と言葉を失い、ちさ子は「“もう”って言った？」と一茂をチクリと刺した。

一茂は「あぁ、すいません」と即謝り、「若かりしころは水着でデートって言ったら多分NGでしょ。そんなこと言う男だったら。そういう時代でしょ？」と語った。

ちさ子は「友だちと行くならね」と語っている最中に、一茂は「水着見せれないでしょ？」と質問した。

ちさ子は一茂が「水着より裸の方が先に見しちゃう…」と話すのをさえぎって、「うるせえよもう！話変えたいんだよこっちは」と乱暴な言動で一茂を怒ってスタジオを爆笑させた。