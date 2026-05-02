湘南vs栃木C スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](レモンS)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 8 大野和成
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 7 小野瀬康介
MF 15 藤井智也
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 86 加瀬直輝
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 14 高橋直也
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 30 山口豪太
FW 34 山田寛人
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
MF 77 田中パウロ淳一
FW 8 山下敬大
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 8 大野和成
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 7 小野瀬康介
MF 15 藤井智也
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 86 加瀬直輝
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 14 高橋直也
DF 22 蓑田広大
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 30 山口豪太
FW 34 山田寛人
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
MF 77 田中パウロ淳一
FW 8 山下敬大
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城