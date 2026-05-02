杉浦太陽、辻希美＆次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとお出かけ 街中キスショットに反響「絵になる親子」「愛情いっぱい」
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の杉浦太陽が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとのお出かけショットを公開した。
【写真】辻ちゃん＆イケメン夫「愛情いっぱい」街中で娘にキスト
杉浦は「お昼は3人でお買い物」とコメントし、自身と辻、夢空ちゃんの3ショットを公開。自身が前向きに夢空ちゃんを抱っこして夢空ちゃんの頭に顔を寄せ、辻が横から夢空ちゃんの頭にキスをしている仲睦まじい姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族ショット」「愛情いっぱい」「おしゃれすぎる」「絵になる親子」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん＆イケメン夫「愛情いっぱい」街中で娘にキスト
◆杉浦太陽、辻希美＆夢空ちゃんとお出かけ
杉浦は「お昼は3人でお買い物」とコメントし、自身と辻、夢空ちゃんの3ショットを公開。自身が前向きに夢空ちゃんを抱っこして夢空ちゃんの頭に顔を寄せ、辻が横から夢空ちゃんの頭にキスをしている仲睦まじい姿が写されている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な家族ショット」「愛情いっぱい」「おしゃれすぎる」「絵になる親子」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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