三上悠亜、TWICE国立ライブ“スタンド最前”で参加 美ウエスト際立つ参戦服に絶賛の声「スタイル抜群」「推し活楽しんでる姿も可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの三上悠亜が4月30日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しライブ参戦コーディネートを公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「可愛すぎる」と話題の露出参戦コーデ
6度目のワールドツアー日本公演となる「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の追加公演3daysをMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）。三上は「TWICE国立競技場！！夢のような時間をありがとう 9人がずっと幸せに笑っててほしいって心から思う」とつづり、ライブを訪れていたことを報告。紫のミニ丈トップスにデニムを合わせたへそ出しコーディネート姿で、美しいウエストが際立っている。
また「なんとスタンド最前とアプグレ席という神席で！！肌のきめ細やかさまで見てしまいました」「本当に可愛くて尊くて涙が出ちゃった 毎回思うけどなんであんなに可愛いの？？」「次会える時を楽しみに生きていきます」とも記している。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「推し活楽しんでる姿も可愛すぎる」「ウエスト綺麗すぎる」「グッズを身につけてるのも尊い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「可愛すぎる」と話題の露出参戦コーデ
◆三上悠亜、へそ出しコーデで推し活
6度目のワールドツアー日本公演となる「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の追加公演3daysをMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）。三上は「TWICE国立競技場！！夢のような時間をありがとう 9人がずっと幸せに笑っててほしいって心から思う」とつづり、ライブを訪れていたことを報告。紫のミニ丈トップスにデニムを合わせたへそ出しコーディネート姿で、美しいウエストが際立っている。
◆三上悠亜の投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「推し活楽しんでる姿も可愛すぎる」「ウエスト綺麗すぎる」「グッズを身につけてるのも尊い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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