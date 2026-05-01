　5月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2995銘柄。東証終値比で上昇は1584銘柄、下落は1322銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6724>　エプソン　　　　　 2255 +160.0（　+7.6%）
2位 <5857>　ＡＲＥＨＤ　　　　 3730　 +225（　+6.4%）
3位 <4565>　ネクセラ　　　　　991.3　+39.3（　+4.1%）
4位 <2644>　ＧＸ半導日株　　　 3788　 +124（　+3.4%）
5位 <6552>　ゲームウィズ　　　215.9　 +5.9（　+2.8%）
6位 <3696>　セレス　　　　　　 2119　　+57（　+2.8%）
7位 <9238>　バリューＣ　　　　544.1　+13.1（　+2.5%）
8位 <3542>　ベガコーポ　　　 1603.9　+37.9（　+2.4%）
9位 <4597>　ソレイジア　　　　 32.7　 +0.7（　+2.2%）
10位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 23.5　 +0.5（　+2.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5367>　ニッカトー　　　　　777　 -113（ -12.7%）
2位 <299A>　クラシル　　　　　　898　 -125（ -12.2%）
3位 <5616>　雨風太陽　　　　　　700　　-74（　-9.6%）
4位 <9941>　太洋物産　　　　　 1028　　-99（　-8.8%）
5位 <7740>　タムロン　　　　　　976　　-93（　-8.7%）
6位 <2164>　地域新聞社　　　　　324　　-28（　-8.0%）
7位 <5906>　エムケー精工　　　820.1　-49.9（　-5.7%）
8位 <4107>　伊勢化　　　　　　 4899　 -291（　-5.6%）
9位 <8214>　ＡＯＫＩＨＤ　　 1453.2　-83.8（　-5.5%）
10位 <6632>　ＪＶＣケンウ　　　 1109　-63.0（　-5.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6724>　エプソン　　　　　 2255 +160.0（　+7.6%）
2位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 5139.7　+59.7（　+1.2%）
3位 <4568>　第一三共　　　　 2646.5　+30.0（　+1.1%）
4位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　306.2　 +3.2（　+1.1%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2407.9　+22.9（　+1.0%）
6位 <8801>　三井不　　　　　 1708.8　+15.8（　+0.9%）
7位 <1808>　長谷工　　　　　 2768.9　+24.9（　+0.9%）
8位 <8267>　イオン　　　　　　 1565　+13.5（　+0.9%）
9位 <7261>　マツダ　　　　　　 1017　 +8.5（　+0.8%）
10位 <6504>　富士電機　　　　13285.5 +105.5（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　390　 -9.4（　-2.4%）
2位 <4519>　中外薬　　　　　　 8066　 -179（　-2.2%）
3位 <4704>　トレンド　　　　　 5200　 -104（　-2.0%）
4位 <4507>　塩野義　　　　　　 3090　-38.0（　-1.2%）
5位 <4503>　アステラス　　　 2180.8　-26.2（　-1.2%）
6位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3291　-33.0（　-1.0%）
7位 <3401>　帝人　　　　　　 1547.5　-15.5（　-1.0%）
8位 <1721>　コムシスＨＤ　　 5606.2　-54.8（　-1.0%）
9位 <8802>　菱地所　　　　　 4340.9　-42.1（　-1.0%）
10位 <4062>　イビデン　　　　　13253　 -122（　-0.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース