[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1584銘柄・下落1322銘柄（東証終値比）
5月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2995銘柄。東証終値比で上昇は1584銘柄、下落は1322銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 2255 +160.0（ +7.6%）
2位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3730 +225（ +6.4%）
3位 <4565> ネクセラ 991.3 +39.3（ +4.1%）
4位 <2644> ＧＸ半導日株 3788 +124（ +3.4%）
5位 <6552> ゲームウィズ 215.9 +5.9（ +2.8%）
6位 <3696> セレス 2119 +57（ +2.8%）
7位 <9238> バリューＣ 544.1 +13.1（ +2.5%）
8位 <3542> ベガコーポ 1603.9 +37.9（ +2.4%）
9位 <4597> ソレイジア 32.7 +0.7（ +2.2%）
10位 <4564> ＯＴＳ 23.5 +0.5（ +2.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5367> ニッカトー 777 -113（ -12.7%）
2位 <299A> クラシル 898 -125（ -12.2%）
3位 <5616> 雨風太陽 700 -74（ -9.6%）
4位 <9941> 太洋物産 1028 -99（ -8.8%）
5位 <7740> タムロン 976 -93（ -8.7%）
6位 <2164> 地域新聞社 324 -28（ -8.0%）
7位 <5906> エムケー精工 820.1 -49.9（ -5.7%）
8位 <4107> 伊勢化 4899 -291（ -5.6%）
9位 <8214> ＡＯＫＩＨＤ 1453.2 -83.8（ -5.5%）
10位 <6632> ＪＶＣケンウ 1109 -63.0（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 2255 +160.0（ +7.6%）
2位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5139.7 +59.7（ +1.2%）
3位 <4568> 第一三共 2646.5 +30.0（ +1.1%）
4位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 306.2 +3.2（ +1.1%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2407.9 +22.9（ +1.0%）
6位 <8801> 三井不 1708.8 +15.8（ +0.9%）
7位 <1808> 長谷工 2768.9 +24.9（ +0.9%）
8位 <8267> イオン 1565 +13.5（ +0.9%）
9位 <7261> マツダ 1017 +8.5（ +0.8%）
10位 <6504> 富士電機 13285.5 +105.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 390 -9.4（ -2.4%）
2位 <4519> 中外薬 8066 -179（ -2.2%）
3位 <4704> トレンド 5200 -104（ -2.0%）
4位 <4507> 塩野義 3090 -38.0（ -1.2%）
5位 <4503> アステラス 2180.8 -26.2（ -1.2%）
6位 <6752> パナＨＤ 3291 -33.0（ -1.0%）
7位 <3401> 帝人 1547.5 -15.5（ -1.0%）
8位 <1721> コムシスＨＤ 5606.2 -54.8（ -1.0%）
9位 <8802> 菱地所 4340.9 -42.1（ -1.0%）
10位 <4062> イビデン 13253 -122（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 2255 +160.0（ +7.6%）
2位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3730 +225（ +6.4%）
3位 <4565> ネクセラ 991.3 +39.3（ +4.1%）
4位 <2644> ＧＸ半導日株 3788 +124（ +3.4%）
5位 <6552> ゲームウィズ 215.9 +5.9（ +2.8%）
6位 <3696> セレス 2119 +57（ +2.8%）
7位 <9238> バリューＣ 544.1 +13.1（ +2.5%）
8位 <3542> ベガコーポ 1603.9 +37.9（ +2.4%）
9位 <4597> ソレイジア 32.7 +0.7（ +2.2%）
10位 <4564> ＯＴＳ 23.5 +0.5（ +2.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5367> ニッカトー 777 -113（ -12.7%）
2位 <299A> クラシル 898 -125（ -12.2%）
3位 <5616> 雨風太陽 700 -74（ -9.6%）
4位 <9941> 太洋物産 1028 -99（ -8.8%）
5位 <7740> タムロン 976 -93（ -8.7%）
6位 <2164> 地域新聞社 324 -28（ -8.0%）
7位 <5906> エムケー精工 820.1 -49.9（ -5.7%）
8位 <4107> 伊勢化 4899 -291（ -5.6%）
9位 <8214> ＡＯＫＩＨＤ 1453.2 -83.8（ -5.5%）
10位 <6632> ＪＶＣケンウ 1109 -63.0（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 2255 +160.0（ +7.6%）
2位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 5139.7 +59.7（ +1.2%）
3位 <4568> 第一三共 2646.5 +30.0（ +1.1%）
4位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 306.2 +3.2（ +1.1%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2407.9 +22.9（ +1.0%）
6位 <8801> 三井不 1708.8 +15.8（ +0.9%）
7位 <1808> 長谷工 2768.9 +24.9（ +0.9%）
8位 <8267> イオン 1565 +13.5（ +0.9%）
9位 <7261> マツダ 1017 +8.5（ +0.8%）
10位 <6504> 富士電機 13285.5 +105.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 390 -9.4（ -2.4%）
2位 <4519> 中外薬 8066 -179（ -2.2%）
3位 <4704> トレンド 5200 -104（ -2.0%）
4位 <4507> 塩野義 3090 -38.0（ -1.2%）
5位 <4503> アステラス 2180.8 -26.2（ -1.2%）
6位 <6752> パナＨＤ 3291 -33.0（ -1.0%）
7位 <3401> 帝人 1547.5 -15.5（ -1.0%）
8位 <1721> コムシスＨＤ 5606.2 -54.8（ -1.0%）
9位 <8802> 菱地所 4340.9 -42.1（ -1.0%）
10位 <4062> イビデン 13253 -122（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース