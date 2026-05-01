

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』

群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』（6月6日・6月7日開催）の出演アーティストの日割りが発表された。また、本日5月1日より一般チケットの販売を開始。

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のステージの熱気に火を灯す、出演アーティストの日割り情報が解禁された。

初日となる6月6日（土）は、10年以上前に桐生市に移住し拠点としながら活動を行うmabanuaと、Shingo Suzuki、関口シンゴによるトリオバンド『Ovall』、桐生市出身の『どんぐりず』と日本のダンスミュージックシーンのレジェンドDJ/プロデューサーとして知られる『大沢伸一』がタッグを組んだユニット『DONGROSSO』、マルチプレイヤーとして類まれなる才能を発揮し、現代の音楽シーンを牽引する『TENDRE』が出演。

6月7日（日）には、バンドシーンとクラブシーンから、あらゆる枠組みを超えた縦横無尽な活動とライブパフォーマンスは人々を魅了し続ける「DÉ DÉ MOUSE」がステージに登場し、会場を盛り上げる。

本日5月1日（金）より、公式サイトで、 2日通し券9,500円（税込）、1日券5,000円（税込）で販売を開始。規定数に達した場合、早期に終了する場合あり。