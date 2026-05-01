Mnetによるガールズグループデビュープロジェクト『GIRLS PLANET 2』が、2027年に公開される。また、あわせてティザー映像も公開となった。

（関連：【映像あり】ガールズグループデビュープロジェクト『GIRLS PLANET 2』ティザー）

2021年にKep1erを誕生させたオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』の第2弾として展開される今回は、スケールを全世界へと拡大し、グローバル規模でのオンライン応募および現地オーディションを実施予定だ。

公開された募集ティザー映像には、巨大な惑星の登場とともに“THE BEGINNING OF A JOURNEY TO THE NEW PLANET”というメッセージが掲げられている。

本番組を通じて誕生するデビューグループは、アジアを越えグローバルな舞台での活動を予定しており、5月8日から10日まで千葉県 幕張メッセで開催される『KCON JAPAN 2026』にて、現地応募受付およびオーディションが行われる。制作陣がその場でオーディションの1次結果を発表するほか、本イベントのMDをプレゼントする予定だ。

また、グローバルオーディションは8月に開催される『KCON LA 2026』での北米地域現地オーディションを並行するなど、多角的な方式で無限の可能性を持つ全世界の参加者たちを発掘するとしている。

本オーディションは、グローバルガールズグループを目指す2013年1月1日以前に生まれた女性であれば、誰でも応募可能。国籍や居住地域を問わず参加でき、受付は本日5月1日8時よりスタートしている。個人練習生のほか、事務所所属の練習生やデビュー経験のある方も応募できる。

（文＝リアルサウンド編集部）