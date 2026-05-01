藤の花に包まれる♡表参道の幻想空間でアフタヌーンティー体験

まるで妖精の世界に迷い込んだような、夢のティータイム。表参道のHAUTE COUTURE CAFEにて、約3000本の藤の花に包まれる「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」が登場。紫に染まる幻想的な空間と、繊細で美しいスイーツたちが、心まで満たしてくれる特別なひとときを演出します。日常を離れ、優雅で非日常な時間を過ごしてみませんか？

藤の花が降り注ぐ幻想空間

店内に一歩足を踏み入れると、そこはまるで別世界。天井から降り注ぐ約3000本もの藤の花が、空間全体をやわらかな紫色に染め上げます。

自然光が差し込むことで、藤の花は透き通るような輝きを放ち、時間帯によって表情を変えるのも魅力のひとつ。

まるで妖精たちが住む庭園に迷い込んだかのような、幻想的でロマンティックな空間が広がります。

ザ・メープルマニアの新作メープルソルティナッツクッキーが期間限定登場♡

五感で楽しむ美しきスイーツ

今回のアフタヌーンティーでは、藤の世界観をそのまま閉じ込めたような美しいスイーツが並びます。

中でも印象的なのは、ぶどうやベリーを贅沢に使用したパフェ。フロマージュブランやジュレが織りなす層は、見た目だけでなく味わいも繊細で奥深く、ひと口ごとに余韻が広がります。

さらに、ムラングシャンティやカシスムース、紫芋タルトなど、紫を基調にしたスイーツたちは、まさに芸術品。写真を撮る手が止まらなくなる美しさです。

セイボリーも充実の贅沢内容

甘いだけで終わらないのが、このアフタヌーンティーの魅力。セイボリーも充実しており、バランスよく楽しめます。

北海道産じゃがいもを使ったビシソワーズや、ミニバーガー、ラザニアなど、しっかり満足感のあるラインナップ。

各店舗に有名ホテル出身のパティシエがいるので、味も本格的です。軽やかさと満足感の両方を叶えてくれる構成で、最後まで飽きることなく楽しめます。

優雅な時間を彩るドリンク

ドリンクは、ドイツの高級紅茶ブランド「ALTHAUS」のティーが飲み放題♪ワイルドベリーやアールグレイなど、香り豊かなラインナップが揃います。

さらに、ヴァイオレット・ハニーレモンソーダなど、この世界観にぴったりのオリジナルドリンクも登場。見た目も美しく、心まで満たされる一杯です。

特別な日に選びたい理由

このアフタヌーンティーは、ただのカフェ体験ではありません。「空間・味・時間」すべてが非日常へと導いてくれる、特別な体験です。

女子会やデートはもちろん、

・自分へのご褒美

・大切な人との記念日

・感性を満たしたい日

そんなシーンにぴったり♡“美しいものに囲まれる時間”は、自分自身のエネルギーまで高めてくれます。

さらに、ドッグフレンドリーなお店のため、大切な愛犬と一緒に過ごせるのも魅力。パティオ席では、心地よい空気を感じながら、ゆったりとしたティータイムを楽しむことができます。

まとめ

美しさにときめき、香りに癒され、味わいに満たされる。そんな五感すべてが喜ぶ時間を、ぜひ体験してみてください。

さらに、6月からは一部の日程で21:00～23:00の「夜パフェ」もスタート予定。昼とはまた違う、幻想的で大人な雰囲気の中で楽しむ特別な時間にも注目です。

HAUTE COUTURE CAFE 表参道

住所: 〒107-0061 東京都港区北青山 3-9-19 2F

アクセス情報: 表参道駅 A1出口から徒歩２分

提供開始: 2026年4月23日～2026年7月1日

価格: 通常コース 6,800円（税込）

電話: 050-5600-7324