開催：2026.5.1

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 6 - 5 [ジャイアンツ]

MLBの試合が1日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとジャイアンツが対戦した。

フィリーズの先発投手はティム・メイザ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

1回裏、1番 トレー・ターナー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 SF、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 SF

4回表、1番 エリオト・ラモス 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 PHI 2-1 SF

5回表、5番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 PHI 2-2 SF

5回裏、4番 アドリア・ガルシア 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-2 SF

6回表、3番 ルイス・アラエス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 PHI 4-4 SF

9回表、7番 李政厚 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 PHI 4-5 SF

9回裏、2番 カイル・シュワバー 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 5-5 SF

10回裏、6番 アレク・ボーム 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 6-5 SF

試合は6対5でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのチェース・シュガートで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのマシュー・ゲージで、ここまで2勝1敗0S。

ここまでフィリーズは12勝19敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位。一方ジャイアンツは13勝18敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 11:16:33 更新