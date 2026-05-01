ACLE王者のアル・アハリ戦でゴール

サウジアラビア1部アル・ナスルは現地時間4月29日に第30節でアル・アハリと対戦し、2-0で勝利を収めた。

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが先制ゴールを記録し、キャリア通算ゴールを「970」とした。

ロナウドは後半31分、FWジョアン・フェリックスの左コーナーキックに頭で合わせ、GKエドゥアルド・メンディが守るゴールを破った。先日、町田ゼルビアを下してアジア王者となったアル・アハリ撃破に大きく貢献。アル・ナスルは1試合少ない2位アル・ヒラルに勝ち点差8をつけて首位を快走している。

3月にはハムストリングの負傷で2試合を欠場したロナウドだが、得点ペースは全く落ちていない。直近4試合4得点でリーグ戦通算は26試合25得点。41歳となった今もほぼ1試合1得点ペースを維持している。そして、キャリア1000得点の大台にあと30に迫る通算970得点となった。

スペイン紙「AS」は「クリスティアーノ・ロナウドを称える言葉はもう残っていない」とその偉大さを形容したうえで、「シーズンを左右するであろう夜に再びヒーローとなった。現アジア王者を相手に、手に届く人がほとんど存在しないキャリア通算970得点目を決め、タイトルを大きく手繰り寄せた。アル・ナスルはサッカー界で最も決定的な選手の恩恵を受け続けている」とその活躍を報じた。

ガンバ大阪とのAFCチャンピオンズリーグ2決勝やワールドカップも近づくなかでトップフォームを維持し続けているロナウドの活躍から目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）