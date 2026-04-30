【2026年5月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
おこもりのススメ
・全体運
運気はナイーブ。内向的な気分が強まって、引きこもり願望が高まるでしょう。とはいえ、ベースが社交性豊かなキャラクターですから、付き合いや約束は断れないはず。行く前から「帰りたい」と思いながら、浮世の義理を果たすことに。ぜひ、前後にお楽しみをつけて、負担を軽減していきましょう。
カフェで自分の時間を持つ、気ままにウィンドーショッピングをすると、「フラペチーノのために！」とか、「今は何が流行っているのかな？」で、興味が自分の好きなことに向かい、イヤイヤモードが消えていくはず。連休で、リフレッシュすると、その後は、スッキリ過ごせそう。旅情豊かなスポットに足を運んで。映画や本で、旅をするのも、いい考え！
・社交運
頑張れないし、頑張らない方がいい結果になるでしょう。みんな、自分のことで精いっぱいなので、予定や希望を合わせるのに苦労をするはず。無理に寄せるよりも、またの機会を待つ方が、ノーストレスだし、いい関係がキープできます。家族や旧友との関係は、縁の下の力持ちになって。あなたのサポートや献身が絆を育てます。仕事は、プロフェッショナルに徹して。転職、独立も視野に入ってきそう。旅は、予定を入れ過ぎず、自由度高く。
・恋愛運
恋は、ホレ直しそう。パートナーの優しさや美徳を再確認するでしょう。特別サービスでもてなしてみるのもいい考え。旧交が復活し、恋に発展する可能性も高め。同窓会や再会に期待を。デートは、行きつけの場所へ。
ラッキーポイント……グレー、サングラス、オーバーサイズ、森林浴
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）インサイドへ
おこもりのススメ
・全体運
運気はナイーブ。内向的な気分が強まって、引きこもり願望が高まるでしょう。とはいえ、ベースが社交性豊かなキャラクターですから、付き合いや約束は断れないはず。行く前から「帰りたい」と思いながら、浮世の義理を果たすことに。ぜひ、前後にお楽しみをつけて、負担を軽減していきましょう。
・社交運
頑張れないし、頑張らない方がいい結果になるでしょう。みんな、自分のことで精いっぱいなので、予定や希望を合わせるのに苦労をするはず。無理に寄せるよりも、またの機会を待つ方が、ノーストレスだし、いい関係がキープできます。家族や旧友との関係は、縁の下の力持ちになって。あなたのサポートや献身が絆を育てます。仕事は、プロフェッショナルに徹して。転職、独立も視野に入ってきそう。旅は、予定を入れ過ぎず、自由度高く。
・恋愛運
恋は、ホレ直しそう。パートナーの優しさや美徳を再確認するでしょう。特別サービスでもてなしてみるのもいい考え。旧交が復活し、恋に発展する可能性も高め。同窓会や再会に期待を。デートは、行きつけの場所へ。
ラッキーポイント……グレー、サングラス、オーバーサイズ、森林浴
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)