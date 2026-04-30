【2026年5月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
連休明けに一気に動く！
・全体運
お疲れモード。気配りと調整で、ヘロヘロ、ヨレヨレでしょう。でも、なぜか、あなたの周りにいる人は、誰一人として自分のせいとは思わないのです。それだけ、完璧な八方美人ができているということ！ ソツなく、抜かりなく、いい感じで回せています。
ゴールデンウイークは、精神的なダメージの回復に努めましょう。評判がよかったのに、見逃していた映画やドラマを見る、タイトルで惹かれた本を読む、ふらっと目的地を決めずに家を出てみるなど、気分転換を！ ご機嫌ナナメ、体力限界だったコンディションがウソのように回復するはず。おしゃれに凝ってみるのも大賛成。全身コーデでそｒえる、小物も見繕うなど、センス良く、旬のあなたを作りましょう。
・社交運
コミュニケーション能力だけで世渡りができてしまうため、人に囲まれているのに、孤独を感じるかも？ 有効なのは、1対1のおしゃべりです。気の置けない旧友や仲間に心の内を打ち明けてみて。気持ちの交通整理をしてくれるはず。連休明けは、主役運が巡ってきます。ニーズと期待が高まって、これまでとは違う忙しさを体験するでしょう。受けて立ちましょう。金運は好転の暗示。ギャランティや条件の交渉もスムーズに進みそう。
・恋愛運
恋は、新しい局面へ。付き合い方が変わったり、新しい候補が現れたりしそう。同時進行で進めると、どちらも遊びで終わることに。切り替えるなら、スパッと変えて1人に絞るとよさそう。出会いは、趣味の延長に。
ラッキーポイント……ライムグリーン、ストライプ、ワイドデニム、仮眠
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）パワーチャージ！
連休明けに一気に動く！
・全体運
お疲れモード。気配りと調整で、ヘロヘロ、ヨレヨレでしょう。でも、なぜか、あなたの周りにいる人は、誰一人として自分のせいとは思わないのです。それだけ、完璧な八方美人ができているということ！ ソツなく、抜かりなく、いい感じで回せています。
・社交運
コミュニケーション能力だけで世渡りができてしまうため、人に囲まれているのに、孤独を感じるかも？ 有効なのは、1対1のおしゃべりです。気の置けない旧友や仲間に心の内を打ち明けてみて。気持ちの交通整理をしてくれるはず。連休明けは、主役運が巡ってきます。ニーズと期待が高まって、これまでとは違う忙しさを体験するでしょう。受けて立ちましょう。金運は好転の暗示。ギャランティや条件の交渉もスムーズに進みそう。
・恋愛運
恋は、新しい局面へ。付き合い方が変わったり、新しい候補が現れたりしそう。同時進行で進めると、どちらも遊びで終わることに。切り替えるなら、スパッと変えて1人に絞るとよさそう。出会いは、趣味の延長に。
ラッキーポイント……ライムグリーン、ストライプ、ワイドデニム、仮眠
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)