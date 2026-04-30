お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が３０日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、今だから言える過去２年間で５日ラジオを休んだ理由を明かした。

晴れて日大芸術学部美術学科に合格した土屋は、連日登校しているようで「日芸で良かった」とキャンパスライフを満喫している様子。図書館には行っているのか？という問いには「あるけどまだ行ってない」という。

すると塙宣之が日芸は美大なのか？問題を蒸し返したが、土屋は「ぼんやりさせといてくださいよ。（美大は）落ちたんだからしょうがない」と苦笑したあと「『芸大落ちるわよ』だから」とＮｅｔｆｌｉｘで話題の「地獄に堕ちるわよ」をもじって自虐。

一方の塙は「俺は『側溝落ちるわよ』」とこちらも、ドラマの聖地巡礼で側溝に落ちての顔面骨折を自虐。土屋はさらに「芸大落ちるわよ、絵描き数子」と重ね、塙も「側溝落ちるわよ、はしゃぎ数子」といって、木曜パートナーの箕輪はるかを笑わせていた。

ちなみに塙が側溝に落ちた日に、土屋も東京芸大の試験に落ちるというＷ記念日に。土屋は「２年間で５日（ラジオを）休んでいるんですけど、休んだ日の試験は全部落ちてる」と告白。受験は公にしていなかったことから、遅めの冬休みなどとごまかして休んでいたというが「日曜日に受けた日芸だけ受かった。あとは全部落ちた」と恥ずかしそうに打ち明けていた。