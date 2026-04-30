大分市のデパート「トキハ本店」で開催されている「THETIME，＆おめざグルメフェスタ」は一部の店舗が入れ替わり、30日から第2弾が始まりました。

【写真を見る】「おめざグルメフェスタ」第2弾スタート 老舗の味や行列グルメ登場 トキハ本店 大分

毎年この時期の恒例となっている「THETIME，＆おめざグルメフェスタ」は、出店65店舗のうち、20店舗を入れ替えて第2弾がスタート。大分では普段なかなか味わえないスイーツや総菜など全国各地のおいしいものが実演を交えて販売されています。

このうち創業100年を超える大阪の洋食店「北極星」からは、オムライス弁当が登場。老舗の看板メニューが手軽に味わえます。

（北極星・清水昭彦さん）「大正11年から続いている大阪の老舗の北極星で、本店は毎日行列ができています。誰でも親しみやすいオムライスになっていて、みんなに喜んでもらっています」

また、東京吉祥寺の精肉店は1日5000個以上売り上げるという「丸いメンチカツ」を販売。国産牛100%の行列グルメです。

（吉祥寺さとう・千葉愛さん）「吉祥寺では多い時だと200メートル以上は常にずっと並んでいる状態です。丸くあげることによって肉汁を閉じ込めて逃がさないという特徴があります」

このイベントはトキハ本店の中でも人気の催事とあって、何度も足を運ぶ人も少なくありません。

（買い物客）「いいにおいがしますね。楽しくてシュウマイと豚足を買った。おいしかったので」「買えないようなものをここで買えるんですよ」

イベントは5月6日まで開催。ゴールデンウイークのおでかけにもおすすめです。