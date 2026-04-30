しんじが、ニューヨーク駐在を機に決断した過去の切ない恋愛エピソードを語った。

【映像】石丸伸二が語る元カノ

ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

沖縄居酒屋で初日の夜を楽しむメンバーたち。その中で「本気になった恋はあるか」と問われたしんじは、「そんな昔のことはもう忘れてきてますけど」とはぐらかしつつも、過去に「3年」ほど交際した相手がいたことを明かした。

その3年については、2014年頃で為替アナリストとしてアメリカへ渡る直前の頃だと告白。メンバーから「それで別れたってことですか？」と追求されると、「そうです」と切ない別れを明かした。もし駐在がなかったら、という問いには「まあ、もしかしたら。でも結局それはそれで良かったんじゃないかなって今は思ってるんですけど」と静かに振り返った。

その後の恋愛についても「難しいですね」と言いつつも、心が動いた女性はいたという。「いや好きっちゃ好きですよ。そういう感情は沸くけど、でもそれが果たしてどれぐらい自分に意味があるかってのがよくわかんない。だから（恋愛は）後回しになる」と、石丸節全開の回答をしていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。