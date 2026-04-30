北欧カフェみたいな家が大阪に誕生！ 泉北ホーム みのお第2展示場

記事ポイント コーナーエントランスや全館空調など、常識を覆す5つの仕掛けが凝縮北大阪初導入の次世代全館空調「ラ空調」を体感できる展示場インテリア雑誌から飛び出したような名作家具と北欧スタイルの空間 コーナーエントランスや全館空調など、常識を覆す5つの仕掛けが凝縮北大阪初導入の次世代全館空調「ラ空調」を体感できる展示場インテリア雑誌から飛び出したような名作家具と北欧スタイルの空間

「家を建てる前に、まず椅子に座りに来てほしい」というコンセプトを掲げた泉北ホームの最新モデルハウス「みのお第2展示場」が、2026年4月25日に大阪府箕面市でオープン。

常識を覆す5つの仕掛けが凝縮した、北欧カフェのような佇まいの邸宅。

創業50周年を迎えた泉北ホームが送り出す、新しいモデルハウス体験。

泉北ホーム「みのお第2展示場」





名称：泉北ホーム みのお第2展示場オープン日時：2026年4月25日(土)所在地：ウェルビーみのお内（大阪府箕面市今宮1丁目1-1）アクセス：北大阪急行「箕面萱野」駅から徒歩8分営業時間：10:00〜18:00定休日：年中無休（年末年始休暇をのぞく）

白系タイル張りの外観にウッドデッキとパラソル付きテラスを構える2階建て。

正面ではなく「角（コーナー）」からアプローチする独自設計で、女性店長の感性が光る自然な動線が来場者を迎え入れる。

公園の散歩道から吸い込まれるような、従来の住宅展示場にはない入り口の体験。

趣味部屋とロフト





オタク部屋





2階には遊び心が詰まったフロアがラインナップ。

3畳の「オタク部屋」はガンプラや模型キットを飾る有孔ボード壁面収納とLED間接照明付き棚を完備し、コレクターが夢見る没入空間を形に。

「アート部屋」も同フロアに展開。

「男の隠れ家」ロフトは、ダークなインテリアと天然木の壁が包む空間で、鉄骨手すりの吹き抜けを見下ろす贅沢な設計。

シナベニアの素材感を活かした個室も加わり、建築家が手掛けるような新しい泉北ホームの表情。

北大阪初・全館空調「ラ空調」





床下と小屋裏の2台のエアコンだけでモデルハウス1棟を快適に保つ次世代全館空調「ラ空調」が、北大阪で初登場。

泉北ホーム最上位の断熱グレード「＋℃ermo7G」の高い断熱性能が土台となり、各部屋エアコン不要の環境を実現。

電気代もライフスタイルも変えるポテンシャルを秘めた、新世代の住宅性能。

シアーカーテン越しの採光が広がる北欧風リビングで、その空気感が全身に伝わる設計。

独立型キッチン「スマイルパッケージ」





1階はキッチンを「閉じ込める」独立型スタイルの「スマイルパッケージ」を採用。

グレー系アイランドキッチンにカウンター席2脚が並ぶ、北欧のカフェのような落ち着いた空間。

木製ペンダントライトとステンレス冷蔵庫のコンビネーションが、シャープさとあたたかみを両立させた佇まい。

主寝室





自然光が差し込む主寝室。

シングルベッドとバスケット素材のベンチがゆったりと収まるレイアウト。

奥にウォークインクローゼットへと続く動線も備え、日常の生活導線まで丁寧に設計されている。

モデルハウスとは思えない、生活感と上質感が共存する空間。

「フルフル、フルフル、フル装備♪」のCMで知られる泉北ホームが、創業50周年の節目に完成させた渾身の一棟。

コーナーエントランスから没入型の趣味部屋、北大阪初の全館空調、北欧スタイルの独立型キッチンまで、一般的な住宅展示場では体感できない仕掛けが凝縮している。

大阪・箕面のウェルビーみのおで実際に体感できる、泉北ホームみのお第2展示場の紹介でした。

よくある質問

Q. みのお第2展示場はどこにありますか？

A. 大阪府箕面市今宮1丁目1-1の総合住宅展示場「ウェルビーみのお」内に位置。

北大阪急行「箕面萱野」駅から徒歩8分で、営業時間は10:00〜18:00、年中無休（年末年始休暇をのぞく）です。

Q. 全館空調「ラ空調」とはどのような仕組みですか？

A. 床下と小屋裏の2台のエアコンだけで家全体を快適に保つシステム。

泉北ホーム最上位の断熱グレード「＋℃ermo7G」との組み合わせにより実現しており、北大阪ではみのお第2展示場が初の体感スポットです。

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