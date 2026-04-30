衝撃の“13歳メンバー”…YGエンタ新ガールズグループ、3人目「KAYCI」を公開！

YGエンターテインメント（以下、YG）が、BLACKPINKとBABYMONSTERの系譜を継ぐ次期新人ガールズグループ「NEXT MONSTER（仮称）」の3人目のメンバーを公開した。

EVELLI（イベリ）とCHANYA（チャンヤ）に続き、実に10カ月ぶりにベールを脱いだ新メンバーは、2012年7月7日生まれの13歳、KAYCI（ケイシー）だ。

【画像】「15歳でこの完成度!?」YG新ガールズグループ・EVELLI

4月30日、YG公式ブログを通じてライブカバー映像で初めて一般公開されたKAYCIは、韓国人の父と中国人の母を持つ。中国出身という背景から、韓国語と中国語を流暢に操り、英語を含めた3カ国語に堪能なグローバル型人材だ。

何より、練習生期間わずか1年6カ月でボーカル、ラップ、ダンスの実力を兼ね備えた“オールラウンダー”へと成長し、注目を集めている。

この日公開された映像でKAYCIは、あどけない顔立ちとは対照的な、深みのあるソウルフルな音色を披露した。独特のハスキーで繊細なボーカルトーンで楽曲を引っ張り、安定した中低音から爆発的な高音のハイライトまで自在にこなし、次世代“怪物新人”にふさわしい圧倒的な歌唱力を証明した。

（画像＝YGエンターテインメント）KAYCI

EVELLI、CHANYAに続き、多才なKAYCIが合流したことで、「NEXT MONSTER」のパズルは徐々に完成へと近づいている。残すは“最後のメンバー”1人の公開のみとなり、YGの新たなグローバルガールズグループの最終ラインナップに、K-POPファンからの注目が集まっている。

なお、YGエンターテインメントは同日、5人組の新人ボーイズグループを今秋にローンチすると発表し、大きな話題を集めている。

（記事提供＝OSEN）