フィギュアスケート鍵山優真がMV初登場 映画コナン主題歌、MISIA「ラストダンスあなたと」で華麗な演技
MISIAの新曲で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌としても話題の「ラストダンスあなたと」のミュージックビデオが公開された。フィギュアスケート選手として世界で活躍し、2026年ミラノ・コルティナオリンピック男子シングル銀メダリストである鍵山優真が出演していることが明らかとなった。
【動画】フィギュアスケート鍵山優真がMV初登場！映画コナン主題歌、MISIA「ラストダンスあなたと」ミュージックビデオ
同曲の楽曲配信スタート（4月10日）に合わせて公開された30秒のティザー映像では、アイススケートを滑る選手の足元だけが映され、さまざまな憶測の声があがっていた。その正体が鍵山であることが、ミュージックビデオの公開をもって明らかになった。
同作で監督を務めるのは、CMやミュージックビデオ、ショートフィルムなど幅広い作品を手がける中根さや香氏。日本大学芸術学部油絵科を卒業後にグラフィックの世界から映像の世界へ飛び込み、2017年には短編映画「Story To Tell」が複数の国際映画祭にて受賞。現在も日本とLAを拠点に数々の作品を手がけている。
今回のミュージックビデオ制作にあたり、監督の中に明確にあったという、キラキラとした氷上を美しく舞う「フィギュアスケート」のイメージと、「ひとりの少年がアイススケートという競技に出会い、ひたむきに夢を追いかけながら、心身ともに成長していく」というストーリーが鍵山のイメージと一致したことから、出演をオファーしたという。
鍵山はMISIA作の絵本『ハートのレオナ』シリーズを通して、難病の子どもたちなどへの支援活動も展開しており、そうした縁からも今回の出演が決定した。アイススケートに出会った少年が夢を追いかけ成長していく物語とともに、鍵山の華麗なスケートシーンにも注目だ。
また、同作でMISIAが着用するのは、『Paris Fashion Week 2026 S/S』で発表されたノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）の2026年春夏コレクション。キラキラと煌めくシルバーのドレスを身にまとったMISIAが、楽曲の世界観を体現している。
■鍵山優真 コメント
今回、MISIAさんの「ラストダンスあなたと」で、初めてのMV撮影に参加させていただきました。
この楽曲は、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の主題歌にも起用されており、出演のお話をいただいた時は少し緊張もしましたが、楽曲の素晴らしい世界観を感じながら、今の自分にできる表現を精一杯やり切ることができたと思います。
MVは、初めてスケートを目の当たりにした少年がその世界に引き込まれ、夢を追いかけて成長していくというストーリーになっています。
今回この作品に参加させていただいたことで、自分の姿を通して誰かに夢を与えられるような存在になれるよう、僕自身もさらに頑張っていきたいと改めて感じました。ぜひ、「ラストダンスあなたと」のMVをたくさんの方に見ていただけると嬉しいです。
【動画】フィギュアスケート鍵山優真がMV初登場！映画コナン主題歌、MISIA「ラストダンスあなたと」ミュージックビデオ
同曲の楽曲配信スタート（4月10日）に合わせて公開された30秒のティザー映像では、アイススケートを滑る選手の足元だけが映され、さまざまな憶測の声があがっていた。その正体が鍵山であることが、ミュージックビデオの公開をもって明らかになった。
今回のミュージックビデオ制作にあたり、監督の中に明確にあったという、キラキラとした氷上を美しく舞う「フィギュアスケート」のイメージと、「ひとりの少年がアイススケートという競技に出会い、ひたむきに夢を追いかけながら、心身ともに成長していく」というストーリーが鍵山のイメージと一致したことから、出演をオファーしたという。
鍵山はMISIA作の絵本『ハートのレオナ』シリーズを通して、難病の子どもたちなどへの支援活動も展開しており、そうした縁からも今回の出演が決定した。アイススケートに出会った少年が夢を追いかけ成長していく物語とともに、鍵山の華麗なスケートシーンにも注目だ。
また、同作でMISIAが着用するのは、『Paris Fashion Week 2026 S/S』で発表されたノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）の2026年春夏コレクション。キラキラと煌めくシルバーのドレスを身にまとったMISIAが、楽曲の世界観を体現している。
■鍵山優真 コメント
今回、MISIAさんの「ラストダンスあなたと」で、初めてのMV撮影に参加させていただきました。
この楽曲は、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の主題歌にも起用されており、出演のお話をいただいた時は少し緊張もしましたが、楽曲の素晴らしい世界観を感じながら、今の自分にできる表現を精一杯やり切ることができたと思います。
MVは、初めてスケートを目の当たりにした少年がその世界に引き込まれ、夢を追いかけて成長していくというストーリーになっています。
今回この作品に参加させていただいたことで、自分の姿を通して誰かに夢を与えられるような存在になれるよう、僕自身もさらに頑張っていきたいと改めて感じました。ぜひ、「ラストダンスあなたと」のMVをたくさんの方に見ていただけると嬉しいです。